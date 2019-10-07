Фридмана обвиняют в рейдерском захвате бизнеса в Испании

Прокуратура Испании обвиняет Михаила Фридмана в «экономической осаде» и попытке «рейдерского захвата» мобильного оператора связи Zed World Wide (ZWW) в 2016 году, пишет Financial Times, в распоряжении которой оказались судебные документы по этому делу. Прокурор Хосе Гринда Гонсалес, занимающийся антикоррупционными расследованиями, в своем судебном заявлении описал попытку господина Фридмана завладеть ZWW как «рейд». Господин Фридман обвинения в свой адрес отрицает.

В судебных документах отмечается, что в 2016 году российский миллиардер пытался приобрести ZWW «по смешной цене» в €20 млн, что «намного ниже ее рыночной стоимости». Получив отказ, господин Фридман, согласно заявлению прокурора, устроил «экономическую осаду» на ZWW и ее родительскую компанию Zed+. Для этого миллиардер якобы повлиял на решение VimpelCom прекратить сотрудничество с Zed+, которое приносило ZWW 40% выручки. Принадлежащая господину Фридману LetterOne владеет 47,85% акций, дающих право голоса, в VimpelCom, которая сейчас носит название Veon.

Кроме того, по мнению прокурора, Михаил Фридман играл «ключевую» роль в принятии решения одного из потенциальных кредиторов ZWW: российский миллиардер имеет косвенное долевое участие в Amsterdam Trade Bank (ATB), который входил в синдикат банков, отказавших в предоставлении кредита ZWW, после чего мобильный оператор был вынужден объявить о своей неплатежеспособности.

Сам Михаил Фридман все обвинения в свой адрес отрицает, а его представитель заявил, что уверен, что «суд прекратит дело после того, как у судьи будет возможность выслушать показания господина Фридмана и изучить определенные доказательства по этому делу». Дача показаний господином Фридманом назначена на октябрь, отмечает Financial Times. При этом в заявлении, отправленном адвокатами господина Фридмана в суд, говорится, что миллиардер «не является и никогда не был директором ни юридически, ни по факту» ни компании Veon, ни Amsterdam Trade Bank, а также не знал об участии последнего в банковском синдикате, работающем над выдачей кредита ZWW. В ATB уже отметили, что сам банк был миноритарным участником синдиката и не мог принимать решения по выдаче кредита в одиночку. При этом, как заверили в банке, акционеры, в том числе господин Фридман, не были задействованы в процессе обсуждения этого вопроса.

Издание также отмечает, что дело о рейдерском захвате ZWW по большей части основывается на показаниях основателя и уже бывшего управляющего директора мобильного оператора Хавьера Переса Дольсета. Он рассказал прокурору, что «получал сообщения с угрозами, подталкивающими его… продать компанию LetterOne, а кто-то оставил записку на стекле его машины с угрозами в адрес его детей». В LetterOne уже заявили, что провели собственную проверку этих показаний и пришли к выводу, что ни господин Фридман, ни сама компания никакого отношения к угрозам в адрес господина Дольсета не имеют. При этом господин Дольсет сам находится под следствием по этому делу, а ранее провел 21 день в СИЗО, будучи подозреваемым в мошеннических действиях.

Кирилл Сарханянц