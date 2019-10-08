Белый дом поверил в прибавку жилплощади

Курирующий нацпроект «Жилье и городская среда» вице-премьер Виталий Мутко вчера сообщил о том, что в 2019 году будет сдано 78–80 млн кв. м жилья, а не 75 млн, как прогнозировал ранее Минстрой. Прогнозы основываются на успешном, с точки зрения Белого дома, переходе на проектное финансирование строительства — хотя 80% компаний на него так и не перешли — и ускорении сдачи домов. Сами строители, впрочем, в будущем отрасли уверены гораздо меньше — как и ЦБ, ранее отмечавший недоступность и дороговизну ипотеки, ограничивающие спрос на новые квадратные метры.

Правительство повысило планку ожиданий ввода жилья по итогам 2019 года до 78–80 млн кв. м, сообщил вчера вице-премьер Виталий Мутко на встрече с единороссами в Думе. Ранее в Минстрое ждали ввода на уровне 75,3 млн кв. м, предлагая снизить с 88 млн кв. м в год параметры жилищного нацпроекта на 2019–2021 годы. Улучшение ожиданий связано с ускорением жилищного строительства: если в январе—августе этого года Росстат отмечал его рост на 7,4% к тому же периоду 2018 года, то 2 октября Минстрой констатировал, что в январе—сентябре он разогнался уже до 7,9%. Но данные Росстата и Минстроя несопоставимы: первый оценивает ввод жилья за восемь месяцев в 42,1 млн кв. м, второй — в 42,3 млн кв. м за девять. Более того, месячные показатели ввода жилья в РФ сильно колеблются и могут служить скорее косвенным признаком восстановления, чем причиной коррекции нацпроекта.

Однако ускорение позволило профильному вице-премьеру положительно оценить и сам процесс, ранее вызвавший спад в строительстве,— переход на новый механизм финансирования.

«Несмотря на сложность перехода, мы видим, что удается удерживать рынок и ввод жилья»,— отметил вице-премьер. Напомним, с 1 июля 2019 года застройщики утратили право привлекать деньги дольщиков напрямую — они должны храниться на счетах эскроу, доступ к которым у застройщиков появляется после ввода объекта, стройку же кредитуют банки.

Впрочем, по данным господина Мутко, пока на новый порядок перешли лишь 20% компаний, которые финансируют 15 из 95 банков, имеющих такое право, а 80% застройщиков работают по старым правилам. «Проектное финансирование открыто на 565 проектов, это 8,5 млн кв. м жилья, 15 340 эскроу-счетов, остаток на этих счетах — 47,5 млрд руб.»,— заявил вице-премьер. На фоне годовых объемов жилстроя (около 3 трлн руб. в 2018 году) это скромный результат, но перспективы в Белом доме также оценивают позитивно. Всего, отметил вчера вице-премьер, до 2024 года банки могут направить на проектное финансирование вдвое больше, чем нужно нацпроекту,— «порядка 15 трлн руб. Нам необходимо на этот период до 7 трлн руб.»,— сказал он.

Аналитики же констатируют, что стройка остается самой проблемной отраслью в экономике. По данным Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, ее вклад в индекс выпуска товаров и услуг Росстата в январе—августе (101,6%) был минимален (100,2%). Жилье «вытягивает» общие показатели стройки, но «полноценно говорить о поведении отрасли можно будет только по итогам года», говорится в обзоре ВШЭ: основные объемы ввода приходятся на ноябрь—декабрь. Оценки строителей также далеки от позитива: индекс предпринимательской уверенности в отрасли в третьем квартале составил минус 17% (против минус 2% в добыче, минус 3% в обработке и услугах и 3% в рознице). Неуверенность стройки в будущем почти совпадает с индексом потребительской уверенности населения (минус 15%). Причиной этому может быть неопределенность будущего ипотеки — напомним, ЦБ фиксирует, что доступность ее остается низкой, а ставки — высокими (см. “Ъ” от 7 октября), что обещает слабый спрос на жилье. Ускорение строительства на этом фоне выглядит рискованным — долгострои уже есть в 75 регионах РФ (3274 проблемных дома, или 17 млн кв. м,— это 20% годового ввода).

Де-факто пока весь строительный позитив, видимо, объясняется завершением первичной расчистки рынка.

Доля его компаний, находящихся в предбанкротном состоянии, снизилась с 22% в начале 2019 года до 19% в третьем квартале, ситуация в промышленности стройматериалов также говорит о восстановлении отрасли. Изменяется и характер ухода компаний с рынка — они «не просто банкротятся», а «вливаются в более крупные структуры вместе с людьми, но и, к сожалению, вместе со своими долгами и недостроями», отмечает директор ЦКИ ИСИЭЗ Григорий Остапкович, уточняя, что «подобный маневр… выглядит относительно более благоприятным для экономики».

Олег Сапожков