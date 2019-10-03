Жилью описали будущее

Минстрой завершил разработку стратегии развития строительной отрасли до 2030 года — документ внесен ведомством в Белый дом. Среди ожиданий Минстроя — усиление роли строительства в российской экономике преимущественно за счет существенного наращивания объемов вводимого жилья. Стимулом для развития жилищной сферы Минстрой называет спрос со стороны граждан, их обеспеченность жильем планируется увеличить с текущих 25,8 кв. м до как минимум 30 кв. м, в частности, за счет планомерного снижения ипотечных ставок.

Минстрой внес в Белый дом проект стратегии развития строительной отрасли до 2030 года — программного документа, в котором власти представляют задачи по достижению целей, заложенных в нацпроекте «Жилье и городская среда», а также свой взгляд на будущее всей отрасли. Среди ключевых задач, указанных в стратегии,— увеличение роли строительной сферы в российской экономике. Согласно базовому сценарию, Минстрой ожидает рост вклада строительства в ВВП с 6% в 2018-м до 7,8% в 2030 году. В случае же менее благоприятных макроэкономических условий, в частности ухудшения динамики доходов населения и замедленного в сравнении с планами властей снижения ипотечных ставок, консервативный сценарий предполагает рост показателя до 7% ВВП.

Обеспечиваться это должно за счет существенного наращивания объемов строительных работ — в денежном выражении более чем вдвое, с 8,4 трлн руб. в 2018-м до 19,6 трлн руб. в 2030 году.

Ввод жилья в деньгах должен вырасти с 3,8 трлн до 9,3 трлн руб. в 2030 году.

Примечательно, что планомерное увеличение объема строительных работ, предусмотренное стратегией, пока никак не отражает планов по заморозке показателя ввода жилья на уровне 75,6 млн кв. м на 2019–2021 годы.

Не имеет какого-либо развития и поставленная задача по наращиванию ввода жилья к 2024 году до 120 млн кв. м в год, по истечении нацпроекта их планируется удерживать на этом уровне вплоть до 2030 года.

Среди приоритетов жилищного строительства Минстрой называет переход от «строительства квадратных метров» к формированию современной комфортной городской среды — в частности, за счет применения стандартов комплексного развития территорий, который должен стимулировать эффективное использование земель. Вместе с тем в стратегии никак не упоминается идея Минстроя по изъятию недвижимости в городах для борьбы с депрессивными районами, от нее ведомству пришлось пока отказаться, поскольку предложение не получило поддержки, однако предполагалось, что вопрос вернут в повестку сенаторы (см. “Ъ” от 1 августа).

Ключевым фактором развития жилищной сферы Минстрой называет накопленную ранее потребность населения в улучшении жилищных условий. По данным на конец 2018 года, на одного россиянина в среднем приходится 25,8 кв. м общей площади жилья. Несмотря на то что этот показатель с 2010 года вырос на 14,2%, Россия заметно отстает даже от стран СНГ и БРИКС, не говоря уже о развитых европейских странах. Например, в Китае на одного человека приходится 40,8 кв. м, в Бразилии — 32,3 кв. м, в Армении — 31,9 кв. м, а в Белоруссии — 27,3 кв. м. Уступают России в этом отношении Казахстан (21,6 кв. м), Узбекистан (15,4 кв. м) и Киргизия (13 кв. м). Ожидается, что в 2024 году для РФ показатель составит уже 28–30 кв. м на человека, а в 2030 году — свыше 30 кв. м. Впрочем, на фоне неопределенности с реальными показателями ввода на ближайшие три года нельзя исключать и то, что темпы повышения обеспеченности граждан жильем будут отставать от ожиданий Минстроя.

Стимулом для улучшения жилищных условий Минстрой считает доступность покупки жилья минимум для половины российских семей — как за счет собственных, так и заемных средств. Традиционно власти рассчитывают на ипотечные кредиты — достижение цели по снижению к 2024 году ставок до уровня менее 8%, по мнению Минстроя, обеспечит необходимый объем платежеспособного спроса на строящееся жилье. К 2030 году Минстрой рассчитывает на дальнейшее снижение среднего уровня ипотечных ставок до 6,9%.

Евгения Крючкова