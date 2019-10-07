В РЖД рассматривают четыре варианта трассы ВСМ Москва – Петербург

ОАО «Российские железные дороги» рассматривает четыре варианта трассировки высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург. Об этом со ссылкой на начальника центра организации скоростного и высокоскоростного сообщения РЖД Дмитрия Катцына сообщает «Интерфакс».

По словам господина Катцына, первый вариант соответствует обоснованию инвестиций, второй — его незначительно уточняет с учетом произошедших за 10 лет изменений. Два других варианта так или иначе связаны с Великим Новгородом — один из них проходит через особо охраняемые природные зоны, а другой обходит их.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что Минтранс РФ намерен определить контуры развития ВСМ Москва – Санкт-Петербург до конца текущего года. Также сообщалось, что общая стоимость реализации проекта оценивается в сумму порядка 1,5 трлн рублей.