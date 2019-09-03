Масштабные обеРЖДания

Как и предполагал “Ъ”, вслед за московским железнодорожным узлом ОАО «РЖД» взялось за развитие петербургского направления. В перспективе до 2030 года в Северной столице может появиться городская электричка — аналог наземного метро. Кроме полукольца, монополия планирует развивать сообщение с пригородами и построить грузовые обходы на северо-востоке и юго-западе. Источниками финансирования некоторых проектов могут выступить федеральный и региональный бюджеты, а также инвестпрограмма РЖД. Эксперты затрудняются оценить объем инвестиций; по данным “Ъ”, предварительная стоимость полукольца может появиться к декабрю.

О том, что РЖД прорабатывает вопрос строительства внутригородского железнодорожного полукольца, “Ъ” сообщал еще в сентябре прошлого года. Встреча с предыдущей администрацией города, по данным “Ъ”, состоялась в августе 2018 года. Предлагаемая трасса нового вида транспорта проходит по активно застроенным жилым районам — Юнтолово, Лахта, через Старую Деревню, Кушелевку, Пискаревку, Ладожский вокзал, Волковскую, Электросилу до Сосновой Поляны.

По словам заместителя генерального директора РЖД Олега Тони, пассажиропоток на пригородном железнодорожном сообщении в Петербурге к 2030 году вырастет в 1,8 раз по сравнению с 2018 годом, до 142,4 млн пассажиров. В целом, следует из доклада, представленного вчера на правительстве (копия есть в распоряжении “Ъ”), численность населения в районах, обслуживаемых перспективной транспортной инфраструктурой, увеличится к 2030 году на 15,8%, до 8,5 млн человек (учитывается Петербург, Ленинградская и Новгородская области), при этом объем жилищного строительства составит 69 млн кв. м.

Всего появится два железнодорожных маршрута: Ораниенбаум — Белоостров и Ораниенбаум — Токсово. Первый начнется у станции Белоостров, пройдет вдоль северного берега Финского залива с остановками в Сестрорецке, Лисьем Носу, Лахте, предусмотрена также возможность пересадки на станции метро «Старая Деревня», «Черная речка», «Лесная», «Ладожская», «Волковская», «Электросила», далее — к перспективной станции «коричневой» ветки «Броневая», с остановкой в аэропорту Пулково, к железнодорожной станции Сосновая Поляна с конечным пунктом прибытия в Ораниенбаум. Вторая линия пройдет от Токсово, через Капитолово, с пересадками на станции метро «Девяткино», «Ладожская», дублируя маршрут первой линии до «Броневой», без остановки в Пулково, закончится на Сосновой Поляне и Ораниенбауме. Протяженность первого маршрута — 109,7 км, время в пути — 2 часа 18 минут, общее количество остановочных пунктов — 38, второго — 73 км, 1 час 32 минуты, 29 остановок соответственно. Запланированный интервал движения поездов — 10 минут. По словам источника “Ъ” в транспортной отрасли, инвестиции в полукольцо могут составить не менее 1 трлн рублей. Источник “Ъ” в РЖД называет эту цифру «сырой». По словам собеседников “Ъ” в монополии и Смольном, предварительная стоимость проекта может появиться к декабрю.

Маршруты помогут организовать интермодальное сообщение между городом и аэропортом «Пулково», обеспечат доступность сестрорецкого направления и бизнес-кластера «Лахта-центр», а также курортных и исторических зон, уверены в РЖД. Кроме этого, планируется развитие тактового движения между Петербургом и городами Гатчина, Павловск, Тосно, Всеволожск, увеличение движения на направлениях Зеленогорск, Токсово, Выборг, Красное Село, Ораниенбаум и Волхов. Предполагается строительство девяти новых транспортно-пересадочных узлов.

В перспективе высокоскоростная магистраль Москва—Петербург потребует размещения нового комплекса в районе нынешнего Московского вокзала, отмечается в докладе. При этом пересадка с поезда Москва — Хельсинки будет осуществляться на Ладожском вокзале, а поезда, отклоняемые с московского направления, будет обслуживать новый ТПУ «Волковский» в районе одноименной станции метро. Витебский вокзал в этой концепции станет центром пригородного сообщения. В таком варианте пассажиры ВСМ будут прибывать прямо на Невский проспект — это позволит избежать дополнительного выделения земель и удорожания проекта, подчеркнул господин Тони.

Помимо инфраструктуры, для пассажиров РЖД планирует к 2030 году построить Северо-Восточный обход от Павлово-на-Неве до Орехово и Юго-Западный обход от Мги до Бронки для вывода грузового движения из города (см. “Ъ” от 25.09.2018). Грузопоток в регионе, по прогнозам монополии, к 2030 году увеличится в 1,4 раза до 261 млн тонн. При этом 63% от общего грузопотока будут транзитными.

Владимир Савчук из Института проблем естественных монополий считает, что, учитывая населенность агломерации Петербурга и ожидаемый рост, развитие железнодорожного движения через город выглядит целесообразным. Опыт Берлина и Москвы показывает, что такие инфраструктурные проекты достаточно быстро начинают пользоваться спросом у населения, если ТПУ действуют эффективно в увязке с метро и городским транспортом, проезд включен в единое тарифное меню, организовано тактовое движение и поставлен современный подвижной состав, отмечает эксперт. Председатель экспертного совета Института исследования проблем железнодорожного транспорта Павел Иванкин полагает, что лимитирующим аспектом в проекте полукольца будет стоимость билета для пассажира, так как она будет определять пассажиропоток. «Москва сегодня доплачивает ОАО "РЖД" около 9 млрд рублей за удержание ценника на уровне карты "Тройка". Поэтому при оценке проекта необходимо учесть, хватит ли у города денег не только на строительство, но и на содержание данного полукольца»,— подчеркивает эксперт.

Яна Войцеховская