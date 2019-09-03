Контуры развития ВСМ Москва – Петербург намерены определить до конца года

Минтранс РФ намерен до конца текущего года определить контуры развития высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург. В настоящий момент трассировка ВСМ обсуждается с ОАО «РЖД», сообщил первый заместитель главы ведомства Иннокентий Алафинов. Об этом передает «Интерфакас».

По словам господина Алафинова, учитываются различные варианты, в том числе и касающиеся прохождения будущей трассы через Великий Новгород. Само проектирование займет от двух до трех лет, отметил замглавы Минтранса.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в РЖД готовы потратить на проект строительства ВСМ Москва – Петербург более 30 млрд рублей. Общая стоимость реализации проекта оценивается в сумму порядка 1,5 трлн руб.