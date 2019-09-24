Для 5G раздвинут спутники

В итоговую версию концепции развития в России связи 5G в качестве приоритетного все же попал диапазон частот 3,4–3,8 ГГц, на использование которого надеются операторы связи. Пока что частот в нем не хватает, но эту проблему Минкомсвязь предлагает решать отключением систем фиксированного беспроводного интернета WiMAX и выводом из крупных городов наземных станций спутниковой связи. С последним могут возникнуть проблемы, предупреждают участники рынка: такую связь используют, в том числе, спецслужбы.

Рабочая группа по направлению «Информационная инфраструктура» АНО «Цифровая экономика» (АНО ЦЭ) на совещании 20 сентября согласовала проект концепции развития стандарта связи 5G в России, рассказал “Ъ” один из участников совещания. Из доработанного проекта (есть у “Ъ”) следует, что с точки зрения международной гармонизации в качестве наиболее приоритетной для 5G в России рассматривается полоса частот 3,4–3,8 ГГц. Ранее из-за дефицита частот Минкомсвязь предлагала рассматривать в качестве приоритетного диапазон 4,4–4,99 ГГц (“Ъ” сообщал об этом 12 августа), но участники рынка предупреждали о потенциальных проблемах этого варианта, включая нехватку оборудования и смартфонов.

320 миллиардов рублей составят годовые доходы операторов связи от развития 5G в городах-миллионниках к 2030 году (оценка Минкомсвязи)

Директор по направлению «Информационная инфраструктура» АНО ЦЭ Дмитрий Марков подтвердил, что отрасль и Минкомсвязь определили диапазон 3,4–3,8 ГГц как приоритетный. «Можно сказать, что по вопросу достигнут консенсус. Это открывает новый горизонт для большой и перспективной работы по созданию сетей 5G в России»,— сообщил он. По его словам, планируется также подготовить дорожную карту по высвобождению частот в этом диапазоне.

Сейчас полоса 3,4–3,8 ГГц используется спутниковой службой и средствами фиксированного беспроводного доступа, например, в стандарте WiMAX. Последние можно отключить с марта 2021 года, следует из концепции, сроки высвобождения полос от спутниковой связи пока не определены. При этом рассматривается вариант вынести станции спутниковой связи, чтобы освободить частоты для 5G, в первую очередь из крупных городов.

Вывод из мегаполисов наземных станций спутниковой связи позволит строить сети 5G в 3,4–3,8 ГГц, «организационно и технически» это возможно, уверены в МТС. «Это затратное мероприятие, но необходимое и требующее консолидированной работы всех операторов в России. Ровно поэтому в концепции закреплены договоренности операторов по совместной работе в целях высвобождения спектра»,— отметил представитель «МегаФона».

«Вымпелком» уже подал заявки о развертывании пилотных зон в диапазоне 3,4–3,8 ГГц, сообщили в компании. У этого оператора с 2006 года есть частоты в диапазонах 3,4–3,5 ГГц и 3,5–3,55 ГГц для развития стандарта WiMAX. Частоты в диапазоне 3,4–3,8 ГГц через дочерние структуры есть также у «Ростелекома» и «МегаФона». «Это естественная стартовая площадка для запуска 5G»,— уверены в «МегаФоне».

Высвобождение частот от WiMAX не сыграет большой роли, так как для развертывания полноценных сервисов 5G требуется очень широкий диапазон, а небольшие выделенные полосы разнесены между операторами и разбросаны от региона к региону, напоминает представитель производителя оборудования ZTE. В то же время при географическом разнесении сервисов спутниковой связи встает вопрос помех, а наиболее высокий приоритет для надзорных органов будет иметь все же бесперебойная работа систем спутниковой связи, уверен он. Помимо гражданских сервисов спутниковую связь используют и спецслужбы, и найти города, где от спутниковой связи на конкретных частотах можно легко отказаться, будет непросто, отмечают в ZTE. Для этого может потребоваться существенная модернизация всей спутниковой системы, предупреждают в компании.

Новая версия концепции не отказывается и от выделения под 5G частот в диапазоне 4,4–4,99 ГГц. Что касается этого спектра, то перед операторами был поставлен выбор: получение частот на аукционе или бесплатное выделение диапазона единому инфраструктурному оператору, рассказал “Ъ” представитель Tele2. Tele2 наряду с другими участниками рынка поддержал второй сценарий, отметил он.

Юлия Тишина