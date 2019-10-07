Росгвардия показала нагрудный знак для своих бойцов

Росгвардия разработала нагрудные жетоны для своих бойцов, обладателей специального звания полиции и проходящих службу в войсках. Описание и изображение значка опубликовано на портале проектов нормативных правовых актов.

В описании говорится, что знак будет сделан из алюминия в форме овала серебристого цвета 75 х 60 мм. Сам жетон состоит из основания, накладки в виде эмблемы Росгвардии и накладки с кодом знака.

Над центральной частью основания по кругу будет нанесена надпись «ВОЙСКА НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ» крапового цвета, под центральной — «РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Ранее сенатор Владимир Лукин внес в Госдуму законопроект, согласно которому на форме сотрудников Росгвардии должны обязательно быть хорошо различимые идентификационные номера при несении ими службы в общественных местах. Тогда же депутат Госдумы Александр Хинштейн анонсировал разработку законопроекта, обязывающего росгвардейцев представляться. 10 сентября Росгвардия в отзыве на проект Совета по правам человека при президенте РФ по созданию памятки для журналистов, работающих на митингах, предложила запретить журналистам разглашать сведения о бойцах.

Работа над законопроектами началась на фоне претензий граждан к действиям силовиков на акциях протеста, которые проходили в столице в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. Митингующие и случайные прохожие, задержанные на оппозиционных акциях, подали 22 заявления об избиении сотрудниками полиции.

Каким образом граждане смогут идентифицировать бойцов, читайте в публикации “Ъ FM”.

О том, как правозащитники жалуются, что СКР игнорирует заявления избитых полицией митингующих,— в публикации “Ъ” «Травмы без последствий».