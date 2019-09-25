Росгвардейцы приготовят удостоверения

После критики действий Росгвардии на несанкционированных акциях в Москве ведомство согласилось на частичную деанонимизацию. Росгвардия с оговорками, но все же поддержала законопроект, который обяжет ее бойцов представляться гражданам. Документ скоро внесут в Госдуму. Какие вопросы есть к этой идее? И что изменит такой закон? Выяснял Владимир Расулов.

Подойти, поздороваться, приложить руку к козырьку и показать удостоверение — такие действия Госдума может заставить выполнять росгвардейцев. Сейчас бойцы федеральной службы это делать не обязаны, хотя некоторые из них даже носят полицейскую форму, только надпись на спинах другая. По замыслу депутата Александра Хинштейна, представляться гражданам должны будут как раз патрульные, сотрудники вневедомственной охраны и те, кто работает на массовых акциях: «Если сотрудник полиции обращается к гражданину и требует представиться, предъявить документы, у гражданина есть встречное право потребовать, чтобы представился сотрудник, поскольку он должен быть уверен, что перед ним действительно представитель власти, а не какой-то самозванец».

По словам Хинштейна, Росгвардия поддержала предлагаемый законопроект. В самой службе “Ъ FM” это подтвердили. Но оговорились: нужно соблюсти баланс между открытостью и личной безопасностью сотрудников и их семей. Кроме обязанности представляться есть и другие варианты, заявил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин: «В отдельных случаях при обеспечении общественного порядка для идентификации сотрудников и военнослужащих могут быть использованы, к примеру, нагрудные знаки. И, кстати, проект соответствующего приказа сейчас разрабатывается в Росгвардии».

При этом в Росгвардии есть подразделения, сотрудники которых помимо работы на массовых акциях еще и борются с терроризмом и экстремизмом. Речь идет, например, о СОБРе и ОМОНе. Поэтому сложно вообразить, что боец будет представляться при задержании особо опасных преступников. А если речь идет о контртеррористической операции и подавно, говорит полковник запаса ФСБ, бывший руководитель подразделения КГБ по борьбе с терроризмом Владимир Луценко: «Если введен режим контртеррористической операции, там все это расписано — блокировки, проверка документов. Там все остальные штатские законы где-то приостанавливаются, и действуют законы практически боевой обстановки, военного времени».

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Само предложение обязать росгвардейцев представляться появилось на фоне претензий граждан к действиям силовиков на летних акциях протеста в столице. И, по мнению адвоката, руководителя правозащитного объединения «Команда 29» Ивана Павлова, новый закон может решить проблему: «Появляется ощущение некоторой защищенности у гражданина. В случае, если к нему применяются какие-то незаконные меры, он, по крайней мере, сможет попробовать обжаловать их в суде. Что касается должностных лиц, когда они поймут, что не спасает никакая маска, и они все равно будут идентифицированы, это благотворно скажется на исполнении обязанностей».

За примерами далеко ходить не надо. 3 августа на несанкционированном митинге в Москве группа росгвардейцев довольно жестко задержала 23-летнего актера Павла Устинова. Ему дали три с половиной года за то, что вывихнул бойцу плечо. Приговор обернулся скандалом, который перерос в масштабный общественный протест. А ведь этого можно было избежать, говорит председатель Московского межрегионального профсоюза полиции и Росгвардии Михаил Пашкин: «Случай с тем же самым Устиновым показал, что подошли, схватили, избили, увезли. А вот подошли бы они и сказали: “Уважаемый товарищ, вы тут матом ругаетесь, нарушаете, курите или еще что-то. Мы — такие-то, пройдемте с нами”. Я уверен, что он бы не побежал, а просто сказал: “Ребята, я не курю. Я, видите, только по телефону разговариваю”. И его не за что было бы брать».

У Росгвардии есть еще одна идея — оснастить своих бойцов видеорегистраторами. Сотрудники будут использовать их в том числе на массовых мероприятиях. Так что теоретически можно будет проверить, представляются росгвардейцы или все-таки нет.

В конце августа в Госдуме оказался еще один законопроект, который позволил бы распознавать бойцов Росгвардии. Его автор — сенатор Владимир Лукин — предложил обязать сотрудников службы носить на форме различимые идентификационные номера в общественных местах.