Главный следователь Урала покинул свой кабинет

Как стало известно «Ъ-Урал», на днях глава четвертого следственного управления ГСУ СКР (дислоцируется в Екатеринбурге) Руслан Ибиев покинул свой рабочий кабинет. Собеседники в силовых структурах утверждают, что вскоре господин Ибиев покинет и свой пост. Это связывают с недавней отставкой главы УФСБ по Свердловской области Александра Вяткина, сотрудники которого занимались оперативным сопровождением уголовных дел, расследуемых ведомством Руслана Ибиева.

Но пока официальной информации о ротации в ведомстве нет. Получить комментарий в четвертом следственном управлении на момент подготовки материала не удалось.

Напомним, Руслан Бусылко возглавлял следственное управление СКР по УрФО в 2011 году. После ликвидации окружных управлений в 2014 году, был назначен начальником четвертого следственного управления ГСУ СКР. Под его руководством ведомство занималось расследованием резонансных уголовных дел в отношении членов правительства Свердловской и Челябинской областей. В ноябре 2017 года Руслан Ибиев был отстранен от должности руководителем Следственного комитета России Александром Бастрыкиным. Поводом послужили обращения потерпевших по уголовному делу о гибели в 2016 году в ДТП, где погибли юные спортсмены. Жители округа требовали объективного расследования и привлечения к уголовной ответственности всех виновных.

Игорь Лесовских