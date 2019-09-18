Назначен новый начальник УФСБ по Свердловской области

Начальником УФСБ по Свердловской области назначен генерал-майор Алексей Зиновьев, с 2015 года занимавший аналогичную должность в Тульской области.

Прошлый руководитель ведомства генерал-лейтенант Александр Вяткин переходит на работу в подразделение ГК «Росатом» в Москве.

Алексей Зиновьев родился в Курганской области, работал оперуполномоченным УФСБ России по Курганской области, после начальником подразделения Центрального аппарата ФСБ России. 25 августа 2015 года возглавил ведомство в Тульской области.