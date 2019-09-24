В деле МУГИСО нашлись ложные показания

Один из ключевых свидетелей по уголовному делу в отношении экс-главы министерства по управлению госимуществом Свердловской области (МУГИСО) Алексея Пьянкова — его бывшего заместитель Константин Никаноров признался, что дал «ложные показания» в отношении своего начальника. Ранее Генпрокуратура вернула в СКР обвинительное заключение, указав на «необъективность следствия». По мнению регионального омбудсмена Татьяны Мерзляковой, это свидетельствует о заказном характере уголовного дела.



Уголовное дело о взяточничестве в отношении руководства МУГИСО было возбуждено в 2016 году по материалам УФСБ по Свердловской области. В ходе расследования были задержаны министр Алексей Пьянков и его заместитель Артем Богачев (позже отпущены из-под стражи). По версии следствия, с июня 2012 года по сентябрь 2013 года Алексей Пьянков создал для получения «материального обогащения» организованную группу из сотрудников министерства и своих знакомых. В частности, по материалам дела, министр получил взятки за сделку с офисным центром возле Центрального стадиона в Екатеринбурге. При подготовке к реконструкции стадиона для проведения ЧМ-2018 планировалось выкупить и снести несколько зданий, находящихся рядом. Таким образом, за бюджетные средства был выкуплен офисный центр, цена которого, по версии следствия, была завышена на 55 млн руб. Дело в том, что его купили как четырехэтажное здание, хотя на самом деле четвертый этаж был мансардой. По подсчетам следствия, в общей сложности за незаконные сделки участники группировки получили 22 млн руб.

Фигуранты дела обвинения в свой адрес называли надуманными. В марте 2018 года дело было передано в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения, но надзорный орган вернул его в четвертое ГСУ СКР (расположено в Екатеринбурге) в связи с «необъективностью следствия и недостаточностью доказательств».

В понедельник стало известно, что ключевой свидетель по делу — заместитель главы МУГИСО Константин Никаноров признался, что дал «заведомо ложные показания» и направил жалобы в Генпрокуратуру и в СКР с просьбой проверить материалы дела, учитывая факты фальсификации доказательств. Копии жалоб опубликовала интернет-газета Znak.com, источник “Ъ-Урал” в правоохранительных органах подтвердил их правдивость. Господин Никаноров признался, что оговорить фигурантов дела ему предложили его бывшие коллеги в СКР, взамен ему обещали прекращение уголовного преследования. По его словам, ранее у него был конфликт с Алексеем Пьянковым, который его уволил.

Оперативно получить комментарии в четвертом следственном управлении СКР и защиты фигурантов дела МУГИСО не удалось. Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова призналась, что новая информация о деле МУГИСО ее «потрясла»: «Я очень много работаю с обращениями граждан, которые просят проверить действия тех или иных следователей. Нам говорят: “Это профессиональное дело, не вмешивайтесь”. Вдруг мы получаем вот такой текст». По ее словам, это свидетельствует, что уголовное дело развалилось. «Это не просто дело, а дело, заказанное против губернатора Свердловской области. Вот такими путями следствие не должно работать. Этот урок должен быть последним для всех следователей, которые стремятся выполнить какой-либо заказ»,— подчеркнула госпожа Мерзлякова. Источники “Ъ-Урал”, близкие к областной власти, связывают новые обстоятельства в деле МУГИСО со сменой главы УФСБ по региону. Александр Вяткин, руководивший ведомством с 2012 года, был в плохих отношения с губернатором Евгением Куйвашевым и недавно вышел на пенсию. Его сменил Алексей Зиновьев из Тульской области.

Мария Арабей, Николай Яблонский