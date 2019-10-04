Автошколам сигналят из госавтоинспекции

Начатая шесть лет назад масштабная реформа подготовки водителей обеспечила снижение аварийности по вине начинающих автомобилистов со стажем менее двух лет. А вот качество работы автошкол пока еще достаточно низкое, это отмечают как в Госавтоинспекции, так и в профессиональных сообществах. Причины – в желании многих организаций сэкономить на образовательном процессе, заманив клиента низкой ценой и незаконными экспресс-курсами.

История вопроса

Напомним, что глобальные изменения в процессе подготовки кандидатов в водители начались в 2013 году. В ноябре того года вступила в силу новая редакция закона «О безопасности дорожного движения»: был введен запрет на самоподготовку (экстерн) и прием на работу водителей-мигрантов без российских национальных удостоверений. Появилось 16 новых категорий и подкатегорий водительских прав, включая М (мопеды) и А1 (легкие мотоциклы). Все кандидаты в водители стали получать по итогам окончания автошколы свидетельство о профессии. В 2013 году приказом Минобрнауки были утверждены примерные программы обучения водителей новых категорий и подкатегорий. С 2016 года действуют новые правила сдачи экзаменов: увеличилось число вопросов на теории и количество упражнений на учебной площадке, усложнилась система штрафных баллов за промахи во время экзамена в городе.

Принятые меры отразились на безопасности, ведь на дорогах автомобилистов со слабой подготовкой стало гораздо меньше. В результате число ДТП, совершенных по вине начинающих водителей, начало стабильно сокращаться. Но качество подготовки в автошколах, к сожалению, серьезно упало. Об этом рассказывал заместитель начальника ГУОБДД МВД России полковник полиции Николай Шеюхин еще в конце прошлого года. На текущий день, по его словам, данные таковы: с 2015 года доля сдающих экзамен по теории с первого раза сократилась с 53% до 45%, площадку – с 59% до 44%, практически не изменилась доля сдающих экзамен в дорожных условиях – с 33 % до 34,7%. Число граждан, получивших по итогам экзаменов права, сократилось с 1,9 млн до 1,2 млн. За 8 месяцев 2019 года водительские удостоверения получили 840 тыс. человек, по итогам года ожидается показатель в 1,2–1,3 млн. Напомним, что количество попыток пройти тестирование не ограничено, – некоторые приходят пересдавать экзамен по 3–5 раз. В текущем году число лиц, сдавших экзамен с четырех и более попыток, составило: теорию – более 64 тыс. человек, площадку – более 43 тыс., экзамен в городе – более 69 тыс. Указанное влияет на увеличение очередей в экзаменационных подразделениях, что влечет недовольство граждан, а также создает повышенную нагрузку на экзаменаторов в подразделениях ГИБДД. Для борьбы с этим явлением Госавтоинспекция еще в 2014 году предлагала ввести госпошлину за каждую попытку пересдачи, но идею заблокировал Минфин, сославшись на то, что пошлина может взиматься только за государственную услугу.

Регионы, где происходит наибольшее число ДТП с водителями-новичками Cубъект федерации Число ДТП Изменение к прошлому году, % Москва 348 5,5 Санкт-Петербург 297 19,3 Краснодарский край 261 4,8 Нижегородская область 218 21,1 Московская область 217 -7,3 Самарская область 180 -8,2 Республика Татарстан 177 9,3 Ставропольский край 142 1,4 Кемеровская область 138 29,0 Свердловская область 136 9,7 Данные ГУОБДД МВД России, январь-август 2019 года открыть таблицу в новом окне

Не учат в школе

Проблема низкого качества подготовки будущих водителей возникла по ряду причин, но основная лежит в экономической плоскости. На сегодняшний день в России порядка 7 тыс. автошкол, и многие организации строят процесс обучения исключительно как бизнес – минимизируя издержки и извлекая максимальную прибыль. Распространена, к примеру, такая практика: организация или фирма, прежде чем получить заключение Госавтоинспекции о соответствии учебно-материальной базы, заключает договор аренды земли под площадку, а также арендует помещение под учебные классы. К моменту визита проверяющего инспектора все документы у автошколы в порядке, поэтому оснований для отказа в выдаче заключения нет. Как только необходимый документ получен, фирма разрывает все договоры, а обучение переносит во дворовые территории (или в неприспособленные площадки) или в соседние регионы. Количество часов обучения также при этом сокращается. Напомним, что норматив обучения на категорию B – 134 академических часа теории и 56 астрономических часов практики. Бывает еще хуже: обучение теоретическим знаниям переводится в дистанционный онлайн-режим (автошкола таким образом экономит на учебном классе), что фактически представляет собой отмененный в 2013 году экстерн. Некоторые фирмы неприкрыто торгуют свидетельствами об окончании автошкол, не обучая вообще ничему – гражданину достаточно лишь оплатить виртуальный курс. Но с точки зрения закона все чисто. Обучался? Обучался. Свидетельство получил? Получил. Значит, имеешь право сдавать экзамен в Госавтоинспекции.

Подобная деятельность в свою очередь создает серьезные помехи для работы добросовестных автошкол. Ведь фирмы-мошенники для привлечения клиентов устанавливают чрезмерно низкую, существенно ниже рыночной, цену на обучение: в интернете сегодня легко можно найти автокурсы за 10–15 тыс. руб., где обещают научить водить по экспресс-методу всего за 5–10 уроков. «На самом деле сами автошколы рубят сук, на котором сидят, раз продают свои документы непонятно кому, – комментирует ситуацию президент Национального союза ассоциаций автошкол Елена Зайцева. – С другой стороны, некоторые организации, находясь в достаточно бедственном сейчас состоянии из-за конкуренции, готовы идти на такие вещи, но далеко не все. Когда реформа только началась, цель-то была как раз устранить недобросовестную конкуренцию и оставить только честных, законопослушных, качественных игроков. Но почему-то получилось наоборот. Я работаю уже больше 20 лет, и вот по сравнению с тем, что было даже, допустим, десять лет назад, сейчас стало гораздо тяжелее».

Проблема усугубляется еще и тем, что спрос на некачественные услуги создают сами граждане: значительная часть граждан хотят именно любой ценой получить корочку, а не научиться водить и, как следствие, стать обладателем водительского удостоверения. Об этой проблеме Госавтоинспекция говорит уже много лет, но глобальных сдвигов в сознании граждан пока, к сожалению, не наблюдается.

Контроль усилят

Фото: Роман Игнатьев/ Комсомольская правда

Между тем контроль за деятельностью автошкол постепенно усиливается. Процесс этот начался еще в августе 2014 года, когда начали действовать новые правила: автошколы обязали согласовать с Госавтоинспекцией всю учебно-материальную часть. Кроме того, был введен запрет на обучение без площадки менее 0,24 га. Норма вызвала много споров в профессиональном сообществе, но в итоге стала выполняться. Значительная часть образовательных организаций на этом этапе отсеялась (их количество сократилось в результате реформы с 8,4 тыс. в 2015 году до 7 тыс. в 2018 году), поскольку они просто не могли соответствовать новым правилам и ушли с рынка. В октябре 2018 года Минтруд России утвердил новый профессиональный стандарт для инструкторов обучения – теперь их водительский стаж не может быть меньше трех лет, в течение пяти лет у них не должно быть случаев лишения прав. Процедура согласования учебных программ подробно описана в приказах МВД России № 49 и № 50, принятых в 2019 году. У этих документов, кстати, оказалась непростая судьба: для того чтобы их утвердить, пришлось вносить изменения в Указ президента 1998 года и наделять Госавтоинспекцию дополнительными полномочиями.

Но остается проблема так называемого постлицензионного контроля. Напомним, что лицензии автошколам выдают органы Рособрнадзора, поэтому контролировать соблюдение лицензионных требований должно именно это ведомство и его региональные управления. «Для Рособрнадзора мы такие же образовательные организации, как детский сад, школа и иные учреждения, – поясняет Елена Зайцева. – Плановая проверка – раз в три года, для только что получивших лицензию – через год. По сигналу потребителя, то есть недовольного ученика, может быть проведена внеплановая проверка». На практике это означает следующее: даже если автоинспектор знает, что получившая заключение автошкола нарушает правила (например, обучает не там, где положено), то сделать с этим ничего не может, поскольку не имеет на то полномочий. Госавтоинспекция лишь может направить материалы проверок в Рособрнадзор, подразделения которого, к сожалению, реагируют на сигналы не всегда оперативно. Этот пробел и позволяет недобросовестным автошколам работать, по сути, так, как им захочется.

В конце 2018 года эта ситуация обсуждалась на правительственной комиссии по безопасности дорожного движения, было принято решение: МВД России, Минэкономики вместе с заинтересованными ведомствами должны разработать проект нормативного акта, который наделит Госавтоинспекцию новыми полномочиями по контролю за соблюдением автошколами требований к учебно-материальной базе. В Госавтоинспекции МВД России такой документ разработали, сейчас он согласовывается.

Кроме того, в июне 2019 года в ходе Госсовета по безопасности дорожного движения было предложено ввести новую систему рейтинговой оценки автошкол для улучшения качества подготовки. Речь идет о формировании рейтинга авто-школ в зависимости от показателей аварийности с участием выпускников автошкол и результатов сдачи ими экзаменов в Госавтоинспекции, с последующей проверкой лицензирующим органом автошкол, находящихся в нижней части такого рейтинга. Реализация такой системы позволит создать условия, исключающие возможность недобросовестных игроков рынка проводить низкокачественное обучение, нарушать установленные требования к образовательному процессу, в том числе к состоянию учебно-материальной базы, отмечает полковник полиции Николай Шеюхин. «Необходимо также изменить подходы к обучению, чтобы оно было направлено не на сдачу экзамена, а на умение выпускника автошколы управлять безопасно транспортным средством, предвидеть опасную ситуацию на дороге и уметь принимать меры по ее предотвращению», – говорит он. Необходимый для введения новой системы документ уже разрабатывается. Отметим, что региональные управления Госавтоинспекции многие годы публикуют в Сети отчеты о результативности работы местных автошкол (количество учеников, сдавших экзамены с первой попытки, и т.д.) – на основании этих данных граждане могут принять решение, где учиться. Если, конечно, хотят научиться водить, а не получить корочку.

Автошколы поддерживают

«За последнее время недобросовестных автошкол появилось на рынке действительно очень много», – говорит Елена Зайцева. При этом, по ее мнению, усиливать контроль нужно в первую очередь за качественной подготовкой инструкторов: нужен некий внешний допуск к их работе. «У наших соседей в Казахстане при Ассоциации автошкол есть квалификационные комиссии, которые допускают педагогов к работе в автошколах, – рассказывает она. – Такой подход сам по себе выстраивает рынок качественных квалифицированных услуг. Можно перенять этот опыт в России. Кроме того, хороший экзамен в Госавтоинспекции сам по себе задает планку подготовки. И тогда отпадет необходимость двойных контролей, косвенных, формальных проверок и прочих вещей». Елена Зайцева также отметила ряд проблем, в частности слабое законодательство, не позволяющее применять жесткие санкции к фирмам, рекламирующим незаконные образовательные услуги (например, предлагающие 10 часов практики вместо положенных 56). «Мы пытались обратиться в Федеральную антимонопольную службу и выяснилось, что раньше была статья в законе о защите конкуренции, о том, что недобросовестная реклама – это наказуемая вещь, – говорит Елена Зайцева. – Сейчас этой статьи не стало, буквально два года назад ее исключили из закона».

«В западных странах учебный процесс контролируется специализированными организациями, связанными с министерством транспорта (или аналогичной организацией на национальном уровне), – рассказывает глава Союза автошкол Санкт-Петербурга и Ленинградской области Александр Сальников. – Как правило, там работают специалисты-практики (бывшие преподаватели автошкол) и ученые, предметно занимающиеся темой подготовки водителей. На Западе в основе регулирования лежит жестко закрепленная цена на обучение. Мне известен случай, когда одна из автошкол в Германии попыталась предоставить небольшую скидку клиентам за обучения. В результате пришли проверяющие органы и выписали немаленький штраф, пригрозив лишением лицензии». В Москве и Санкт-Петербурге, по словам эксперта, курс обучения на категорию B при соблюдении всех требований к учебно-материальной части (классы, площадки и т.д.) не может стоить дешевле 40–50 тыс. руб. Александр Сальников приводит аналогию с жестким ценовым контролем на крепкий алкоголь. «Чтобы избавить магазины и население от подделки, ввели минимальную цену, – говорит он. – Чем паленая водка опасней паленого водителя? Нужно ввести такой же принцип».