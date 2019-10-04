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Фото: Роман Игнатьев/ Комсомольская правда

Автошколам сигналят из госавтоинспекции

Почему качество обучения находится все еще на низком уровне

Начатая шесть лет назад масштабная реформа подготовки водителей обеспечила снижение аварийности по вине начинающих автомобилистов со стажем менее двух лет. А вот качество работы автошкол пока еще достаточно низкое, это отмечают как в Госавтоинспекции, так и в профессиональных сообществах. Причины – в желании многих организаций сэкономить на образовательном процессе, заманив клиента низкой ценой и незаконными экспресс-курсами.


История вопроса


Напомним, что глобальные изменения в процессе подготовки кандидатов в водители начались в 2013 году. В ноябре того года вступила в силу новая редакция закона «О безопасности дорожного движения»: был введен запрет на самоподготовку (экстерн) и прием на работу водителей-мигрантов без российских национальных удостоверений. Появилось 16 новых категорий и подкатегорий водительских прав, включая М (мопеды) и А1 (легкие мотоциклы). Все кандидаты в водители стали получать по итогам окончания автошколы свидетельство о профессии. В 2013 году приказом Минобрнауки были утверждены примерные программы обучения водителей новых категорий и подкатегорий. С 2016 года действуют новые правила сдачи экзаменов: увеличилось число вопросов на теории и количество упражнений на учебной площадке, усложнилась система штрафных баллов за промахи во время экзамена в городе.

Принятые меры отразились на безопасности, ведь на дорогах автомобилистов со слабой подготовкой стало гораздо меньше. В результате число ДТП, совершенных по вине начинающих водителей, начало стабильно сокращаться. Но качество подготовки в автошколах, к сожалению, серьезно упало. Об этом рассказывал заместитель начальника ГУОБДД МВД России полковник полиции Николай Шеюхин еще в конце прошлого года. На текущий день, по его словам, данные таковы: с 2015 года доля сдающих экзамен по теории с первого раза сократилась с 53% до 45%, площадку – с 59% до 44%, практически не изменилась доля сдающих экзамен в дорожных условиях – с 33 % до 34,7%. Число граждан, получивших по итогам экзаменов права, сократилось с 1,9 млн до 1,2 млн. За 8 месяцев 2019 года водительские удостоверения получили 840 тыс. человек, по итогам года ожидается показатель в 1,2–1,3 млн. Напомним, что количество попыток пройти тестирование не ограничено, – некоторые приходят пересдавать экзамен по 3–5 раз. В текущем году число лиц, сдавших экзамен с четырех и более попыток, составило: теорию – более 64 тыс. человек, площадку – более 43 тыс., экзамен в городе – более 69 тыс. Указанное влияет на увеличение очередей в экзаменационных подразделениях, что влечет недовольство граждан, а также создает повышенную нагрузку на экзаменаторов в подразделениях ГИБДД. Для борьбы с этим явлением Госавтоинспекция еще в 2014 году предлагала ввести госпошлину за каждую попытку пересдачи, но идею заблокировал Минфин, сославшись на то, что пошлина может взиматься только за государственную услугу.

Регионы, где происходит наибольшее число ДТП с водителями-новичками

Cубъект федерации Число ДТП Изменение к прошлому году, %
Москва 348 5,5
Санкт-Петербург 297 19,3
Краснодарский край 261 4,8
Нижегородская область 218 21,1
Московская область 217 -7,3
Самарская область 180 -8,2
Республика Татарстан 177 9,3
Ставропольский край 142 1,4
Кемеровская область 138 29,0
Свердловская область 136 9,7
Данные ГУОБДД МВД России, январь-август 2019 года
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Не учат в школе


Проблема низкого качества подготовки будущих водителей возникла по ряду причин, но основная лежит в экономической плоскости. На сегодняшний день в России порядка 7 тыс. автошкол, и многие организации строят процесс обучения исключительно как бизнес – минимизируя издержки и извлекая максимальную прибыль. Распространена, к примеру, такая практика: организация или фирма, прежде чем получить заключение Госавтоинспекции о соответствии учебно-материальной базы, заключает договор аренды земли под площадку, а также арендует помещение под учебные классы. К моменту визита проверяющего инспектора все документы у автошколы в порядке, поэтому оснований для отказа в выдаче заключения нет. Как только необходимый документ получен, фирма разрывает все договоры, а обучение переносит во дворовые территории (или в неприспособленные площадки) или в соседние регионы. Количество часов обучения также при этом сокращается. Напомним, что норматив обучения на категорию B – 134 академических часа теории и 56 астрономических часов практики. Бывает еще хуже: обучение теоретическим знаниям переводится в дистанционный онлайн-режим (автошкола таким образом экономит на учебном классе), что фактически представляет собой отмененный в 2013 году экстерн. Некоторые фирмы неприкрыто торгуют свидетельствами об окончании автошкол, не обучая вообще ничему – гражданину достаточно лишь оплатить виртуальный курс. Но с точки зрения закона все чисто. Обучался? Обучался. Свидетельство получил? Получил. Значит, имеешь право сдавать экзамен в Госавтоинспекции.

Подобная деятельность в свою очередь создает серьезные помехи для работы добросовестных автошкол. Ведь фирмы-мошенники для привлечения клиентов устанавливают чрезмерно низкую, существенно ниже рыночной, цену на обучение: в интернете сегодня легко можно найти автокурсы за 10–15 тыс. руб., где обещают научить водить по экспресс-методу всего за 5–10 уроков. «На самом деле сами автошколы рубят сук, на котором сидят, раз продают свои документы непонятно кому, – комментирует ситуацию президент Национального союза ассоциаций автошкол Елена Зайцева. – С другой стороны, некоторые организации, находясь в достаточно бедственном сейчас состоянии из-за конкуренции, готовы идти на такие вещи, но далеко не все. Когда реформа только началась, цель-то была как раз устранить недобросовестную конкуренцию и оставить только честных, законопослушных, качественных игроков. Но почему-то получилось наоборот. Я работаю уже больше 20 лет, и вот по сравнению с тем, что было даже, допустим, десять лет назад, сейчас стало гораздо тяжелее».

Проблема усугубляется еще и тем, что спрос на некачественные услуги создают сами граждане: значительная часть граждан хотят именно любой ценой получить корочку, а не научиться водить и, как следствие, стать обладателем водительского удостоверения. Об этой проблеме Госавтоинспекция говорит уже много лет, но глобальных сдвигов в сознании граждан пока, к сожалению, не наблюдается.

Контроль усилят


Фото: Роман Игнатьев/ Комсомольская правда

Между тем контроль за деятельностью автошкол постепенно усиливается. Процесс этот начался еще в августе 2014 года, когда начали действовать новые правила: автошколы обязали согласовать с Госавтоинспекцией всю учебно-материальную часть. Кроме того, был введен запрет на обучение без площадки менее 0,24 га. Норма вызвала много споров в профессиональном сообществе, но в итоге стала выполняться. Значительная часть образовательных организаций на этом этапе отсеялась (их количество сократилось в результате реформы с 8,4 тыс. в 2015 году до 7 тыс. в 2018 году), поскольку они просто не могли соответствовать новым правилам и ушли с рынка. В октябре 2018 года Минтруд России утвердил новый профессиональный стандарт для инструкторов обучения – теперь их водительский стаж не может быть меньше трех лет, в течение пяти лет у них не должно быть случаев лишения прав. Процедура согласования учебных программ подробно описана в приказах МВД России № 49 и № 50, принятых в 2019 году. У этих документов, кстати, оказалась непростая судьба: для того чтобы их утвердить, пришлось вносить изменения в Указ президента 1998 года и наделять Госавтоинспекцию дополнительными полномочиями.

Но остается проблема так называемого постлицензионного контроля. Напомним, что лицензии автошколам выдают органы Рособрнадзора, поэтому контролировать соблюдение лицензионных требований должно именно это ведомство и его региональные управления. «Для Рособрнадзора мы такие же образовательные организации, как детский сад, школа и иные учреждения, – поясняет Елена Зайцева. – Плановая проверка – раз в три года, для только что получивших лицензию – через год. По сигналу потребителя, то есть недовольного ученика, может быть проведена внеплановая проверка». На практике это означает следующее: даже если автоинспектор знает, что получившая заключение автошкола нарушает правила (например, обучает не там, где положено), то сделать с этим ничего не может, поскольку не имеет на то полномочий. Госавтоинспекция лишь может направить материалы проверок в Рособрнадзор, подразделения которого, к сожалению, реагируют на сигналы не всегда оперативно. Этот пробел и позволяет недобросовестным автошколам работать, по сути, так, как им захочется.

В конце 2018 года эта ситуация обсуждалась на правительственной комиссии по безопасности дорожного движения, было принято решение: МВД России, Минэкономики вместе с заинтересованными ведомствами должны разработать проект нормативного акта, который наделит Госавтоинспекцию новыми полномочиями по контролю за соблюдением автошколами требований к учебно-материальной базе. В Госавтоинспекции МВД России такой документ разработали, сейчас он согласовывается.

Кроме того, в июне 2019 года в ходе Госсовета по безопасности дорожного движения было предложено ввести новую систему рейтинговой оценки автошкол для улучшения качества подготовки. Речь идет о формировании рейтинга авто-школ в зависимости от показателей аварийности с участием выпускников автошкол и результатов сдачи ими экзаменов в Госавтоинспекции, с последующей проверкой лицензирующим органом автошкол, находящихся в нижней части такого рейтинга. Реализация такой системы позволит создать условия, исключающие возможность недобросовестных игроков рынка проводить низкокачественное обучение, нарушать установленные требования к образовательному процессу, в том числе к состоянию учебно-материальной базы, отмечает полковник полиции Николай Шеюхин. «Необходимо также изменить подходы к обучению, чтобы оно было направлено не на сдачу экзамена, а на умение выпускника автошколы управлять безопасно транспортным средством, предвидеть опасную ситуацию на дороге и уметь принимать меры по ее предотвращению», – говорит он. Необходимый для введения новой системы документ уже разрабатывается. Отметим, что региональные управления Госавтоинспекции многие годы публикуют в Сети отчеты о результативности работы местных автошкол (количество учеников, сдавших экзамены с первой попытки, и т.д.) – на основании этих данных граждане могут принять решение, где учиться. Если, конечно, хотят научиться водить, а не получить корочку.

Автошколы поддерживают


«За последнее время недобросовестных автошкол появилось на рынке действительно очень много», – говорит Елена Зайцева. При этом, по ее мнению, усиливать контроль нужно в первую очередь за качественной подготовкой инструкторов: нужен некий внешний допуск к их работе. «У наших соседей в Казахстане при Ассоциации автошкол есть квалификационные комиссии, которые допускают педагогов к работе в автошколах, – рассказывает она. – Такой подход сам по себе выстраивает рынок качественных квалифицированных услуг. Можно перенять этот опыт в России. Кроме того, хороший экзамен в Госавтоинспекции сам по себе задает планку подготовки. И тогда отпадет необходимость двойных контролей, косвенных, формальных проверок и прочих вещей». Елена Зайцева также отметила ряд проблем, в частности слабое законодательство, не позволяющее применять жесткие санкции к фирмам, рекламирующим незаконные образовательные услуги (например, предлагающие 10 часов практики вместо положенных 56). «Мы пытались обратиться в Федеральную антимонопольную службу и выяснилось, что раньше была статья в законе о защите конкуренции, о том, что недобросовестная реклама – это наказуемая вещь, – говорит Елена Зайцева. – Сейчас этой статьи не стало, буквально два года назад ее исключили из закона».

«В западных странах учебный процесс контролируется специализированными организациями, связанными с министерством транспорта (или аналогичной организацией на национальном уровне), – рассказывает глава Союза автошкол Санкт-Петербурга и Ленинградской области Александр Сальников. – Как правило, там работают специалисты-практики (бывшие преподаватели автошкол) и ученые, предметно занимающиеся темой подготовки водителей. На Западе в основе регулирования лежит жестко закрепленная цена на обучение. Мне известен случай, когда одна из автошкол в Германии попыталась предоставить небольшую скидку клиентам за обучения. В результате пришли проверяющие органы и выписали немаленький штраф, пригрозив лишением лицензии». В Москве и Санкт-Петербурге, по словам эксперта, курс обучения на категорию B при соблюдении всех требований к учебно-материальной части (классы, площадки и т.д.) не может стоить дешевле 40–50 тыс. руб. Александр Сальников приводит аналогию с жестким ценовым контролем на крепкий алкоголь. «Чтобы избавить магазины и население от подделки, ввели минимальную цену, – говорит он. – Чем паленая водка опасней паленого водителя? Нужно ввести такой же принцип».

Материал подготовлен в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

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