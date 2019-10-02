Облачно с пояснениями

Штрафы с камер не должны выноситься, если нарушения зафиксированы во время тумана или сильного дождя, при отсутствии предупреждающих знаков о работе комплекса и при жалобах граждан на работу комплекса. Соответствующее указание, как выяснил “Ъ”, направила в регионы ГИБДД России «для исключения проблемных аспектов» в работе систем автоматической фиксации нарушений. Эксперты инициативу поддержали, но обратили внимание, что документ Госавтоинспекции юридической силы не имеет — на его основании штрафы невозможно отменить.

О том, что ГИБДД России направила в регионы указания по работе с дорожными камерами, сообщила на своей странице в одной из соцсетей юрист, эксперт по безопасности дорожного движения Катерина Соловьева. “Ъ” ознакомился с документом. Главк определил перечень случаев, при которых штрафы не должны выноситься, а сами комплексы должны выключаться: во время непогоды, когда невозможно получить качественную фотографию; при отсутствии табличек 8.23 «фотовидеофиксация» или такой же разметки перед стационарной камерой; при многократных жалобах граждан на неточность работы конкретной камеры; при отключении светофоров и введении управления движением регулировщиком; при проведении дорожных работ (за исключением случаев, когда в зоне ремонта введено временное ограничение скорости). В случаях, если предупреждающей таблички о фотовидеофиксации нет, региональное управление ГИБДД должно «принять меры», чтобы такие знаки появились. Обработка материалов с комплексов и вынесение постановлений должны быть также прекращены, если у региона закончился (или расторгнут) контракт на отсылку «писем счастья» автовладельцам. Все отбракованные материалы должны храниться на серверах в течение двух месяцев с даты нарушения.

В МВД России, отвечая на запрос “Ъ”, подтвердили, что письмо действительно направлено в субъекты. «Причиной стала необходимость исключения из практики работы ЦАФАПов (центров автоматической фиксации административных правонарушений; входят в состав региональных УГИБДД.— “Ъ”) ряда проблемных аспектов, выявленных в ходе проведенного анализа»,— пояснили в МВД. По сведениям “Ъ”, проверки проводились с начала 2018 года по 30 июня 2019 года. Выяснилось, что в среднем 25% всех фотоматериалов с камер в стране не могут быть использованы для вынесения постановлений. В 22 регионах этот показатель даже выше, включая Москву, Севастополь, Нижегородскую, Самарскую, Тюменскую области. Направленное в регионы письмо также связано с поручением президента Владимира Путина после июньского заседания Госсовета: до 1 февраля 2020 года должны быть установлены «требования об обязательном информировании» водителей о местах размещения камер. Сейчас, напомним, установка таблички «фотовидеофиксация» носит рекомендательный характер. В общей сложности, по данным МВД, за шесть месяцев 2019 года с помощью камер было вынесено более 51 млн постановлений о нарушениях ПДД.

«Если разъяснения ГИБДД действительно будут применяться на практике, автомобилистам станет существенно проще,— уверена Катерина Соловьева.— В результате люди будут освобождены от обязанности доказывать очевидные вещи при попытках отменить штраф, сформированный, например, при выезде за стоп-линию при отключенном сигнале светофора». В ГИБДД давно знают о накопившихся проблемах в системе фотовидеофиксации, отмечает она, но ведомство пока не может повлиять на частные компании, которые устанавливают камеры в регионах, поэтому решено просто исключить из практики потенциально спорные случаи.

Эксперт по системам фотовидеофиксации Григорий Шухман поддержал инициативу, но заметил, что подобное указание не имеет юридической силы (как закон, постановление или ведомственный приказ), поэтому региональные управления не обязаны ему следовать. Более того, говорит он, если водитель получит штраф, зафиксированный, например, не обозначенной знаком камерой, указание ГИБДД не может служить основанием для отмены постановления. По мнению господина Шухмана, необходимо конкретизировать, какую непогоду (осадки, температурный режим, уровень осадков и т. д.) необходимо считать достаточной для ограничения работы комплексов. Эксперт напомнил, что в системе фотовидеофиксации остается большое число нерешенных проблем, среди которых отсутствие оперативного контроля за мобильными треногами и конвейерный принцип рассмотрения фотографий вопреки требованиям КоАП «о всестороннем и объективном рассмотрении дел».

Представитель компании «МВС Груп» (оператор подмосковной системы фиксации нарушений) поддержал разъяснения ГИБДД, заметив, что еще с 2016 года работает по обозначенным Госавтоинспекцией правилам. «Материалы, где неразличима марка или модель, в том числе из-за плохих погодных условий, и ранее отправлялись в брак,— заверили “Ъ” в компании.— При отключении светофора материал уходит в корзину, отсутствие табличек 8.23 и ранее было причиной для отключения комплексов. Комплекс в обязательном порядке отключается от фиксации при наличии более двух жалоб для проведения проверки». Для проверки качества материалов, рассказали “Ъ” в компании, организован тройной режим контроля: сначала материалы проверяет нейросеть, далее происходит ручная предобработка (на этих этапах отсеивается порядка 10% фотографий), а окончательное решение принимается сотрудниками ГИБДД. «С выходом письма ГИБДД для компании ничего принципиально не поменялось, но мы поддерживаем распространение такого опыта на все регионы России, поскольку это формирует отраслевой стандарт работы комплексов фотовидеофиксации»,— отметили в «МВС Груп».

Иван Буранов