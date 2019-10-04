Убытки российских авиакомпаний в 2019 году составили 40 млрд рублей

Убытки авиакомпаний в России за первые восемь месяцев года выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли 40 млрд руб., сообщил директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко. По его словам, рост убытков авиакомпаний приведет к подорожанию авиабилетов на 6–8%.

«Авиационщики сказали, что их убытки за прошлый год составили 36 млрд руб., а за восемь месяцев этого года уже 40 млрд руб. Это говорит о чем? Понятно, что цены будут расти»,— прокомментировал ситуацию господин Осауленко (цитата по «РИА Новости»).

Основными причинами растущих убытков директор «Турпомощи» назвал рост цен на топливо и портовое обслуживание. «Очень серьезный скачок был в прошлом году по портам. Правительство предоставило им самим право определять некую стоимость, и там произошел большой скачок»,— уточнил он.

Накануне “Ъ” стало известно о требовании российских авиакомпаний возместить потери от закрытия рейсов в Грузию. По данным “Ъ”, письмо в Минтранс подготовила «Победа», а в целом недополученная прибыль отрасли из-за ограничительных мер превышает 1 млрд руб.

Подробнее о письме авиакомпаний и реакции на него правительства — в материале “Ъ” «Компенсации повисли в воздухе».

Как не переплачивать за путешествия — в материале “Ъ” «Бонусные полеты».