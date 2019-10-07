ГУЛАГ оказался бессмертным

6 октября у Соловецкого камня на Лубянской площади прошла акция «Бессмертный ГУЛАГ», организаторы которой попытались связать память жертв политических репрессий в СССР и солидарность с арестованными и осужденными по уголовным делам, связанным с несанкционированными митингами в Москве летом этого года, и другим резонансным делам. Серия одиночных пикетов длилась около двух часов, в ней приняли участие около 50 человек. Люди пришли с фотографиями близких, ставших жертвами репрессий 1930–40-х годов, и с плакатами в поддержку активиста Константина Котова, историка Юрия Дмитриева и журналистки Светланы Прокопьевой.

Несмотря на дождь со снегом, у Соловецкого камня в воскресенье выстроилась небольшая очередь человек в 50. У места пикета горела и постоянно гасла небольшая свечка в виде болотного цвета воскового бюста Феликса Дзержинского, который принес активист Дмитрий Энтео. Сам он встал в пикет с фотографией прадеда, расстрелянного в 1938 году. Литературовед Мариэтта Чудакова пришла на площадь с фотографией репрессированного деда. На всех плакатах было написано «Стоп ГУЛАГ», что приходило в некоторое противоречие с названием акции. Соседство фотографий это чувство порой усиливало: на одной, например, был изображен князь Михаил Долгоруков, расстрелянный в 1937 году, на другой — Константин Котов, осужденный в сентябре на 4 года колонии общего режима за неоднократное нарушение правил проведения митингов.

Акция была заявлена как «мемориальная и политическая». «Наши требования — открытие архивов карательных органов, реабилитация жертв репрессий в СССР и прекращение политических репрессий в современной России»,— говорилось на странице мероприятия в Facebook. Акцию приурочили к 89-й годовщине формального создания ГУЛАГа 1 октября 1930 года.

«Мою маму вызвали сюда на допрос, когда она была беременна,— указывая на здание ФСБ, рассказывал Георгий Каретников, пожилой мужчина в черных очках.— Ее отправили в Казахстан, в Акмолинский лагерь жен изменников родины — АЛЖИР, и я прожил там первые восемь лет жизни. Я пытался искать детей, которые были со мной в лагере, но никогда никого не встречал здесь. Я каждый раз сюда прихожу, потому что не хочу, чтобы это возвращалось». Если не детей, то внуков узников АЛЖИРа господин Каретников мог встретить сегодня на пикете: бабушка пришедшей к Соловецкому камню Елены Вишнепольской провела в АЛЖИРе полтора года, после того как был арестован и расстрелян ее муж.

К пикету детей репрессированных присоединялись люди, держащие в руках фотографии историка Юрия Дмитриева, обвиняемого в сексуальном насилии над приемной дочерью, и журналистки Светланы Прокопьевой, против которой расследуется уголовное дело об оправдании терроризма. Тут же стояла активистка Мария Алехина с фотографией Осипа Мандельштама и дочь сотрудника военного завода, арестованного и осужденного на десять лет за ложный донос в 1943 году. «Я была на митинге на проспекте Сахарова в прошлое воскресенье,— сказала она “Ъ”.— Ребят, которые сейчас сидят (по уголовным делам, связанным с несанкционированными протестами в Москве летом этого года.— “Ъ”), нужно освобождать. У меня двое внуков, я не хочу, чтобы им было плохо».

13 октября организаторы «Бессмертного ГУЛАГа» — председатель партии «Гражданская инициатива» Андрей Нечаев, член федерального политсовета партии ПАРНАС Михаил Шнейдер, заместитель председателя ПАРНАС Константин Мерзликин, председатель партии «Яблоко» Эмилия Слабунова и политик Владимир Рыжков — собирались провести демонстрацию от Соловецкого камня на Лубянке до Стены скорби на проспекте Сахарова, но власти Москвы отказались согласовать их заявку. От идеи марша организаторы не отказываются, по словам господина Нечаева, они намерены вновь подавать заявки и проводить пикеты в случае отказов в согласовании.

Елизавета Михальченко