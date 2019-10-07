Неблагонадежным гражданам пересчитают зарплату

Как стало известно “Ъ”, Росфинмониторинг подготовил поправку к закону о блокировке средств у граждан, попавших в так называемый «Перечень террористов и экстремистов». Сейчас фигуранты списка имеют право тратить на жизнь не более 10 тыс. руб. в месяц из полученной зарплаты. Ведомство предлагает изменить эту фиксированную сумму до величины регионального прожиточного минимума. Правозащитники указывают, что в ряде регионов сумма прожиточного минимума даже меньше, чем 10 тыс. руб. Они называют эту поправку «косметическим изменением изначально не конституционного закона», напоминая, что следователи часто включают в перечень граждан, которым еще даже не предъявили обвинение.

Упоминание о законопроекте Росфинмониторинга содержится в письме из управления администрации президента РФ по работе с обращениями граждан (есть в распоряжении “Ъ”), которое 2 октября получил журналист, главный редактор портала Roem.ru Юрий Синодов. Ранее, в сентябре 2019 года, он написал в администрацию президента письмо, где предложил повысить лимит денежных средств, доступных фигурантам списка Росфинмониторинга.

Согласно ФЗ-115 «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Росфинмониторинг должен вести «Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму». Сейчас в этом списке более 9 тыс. россиян, на сайте ведомства он озаглавлен как «Перечень террористов и экстремистов». У фигурантов списка блокируются все счета и карты. Из своей зарплаты они могут ежемесячно получать не более 10 тыс. руб. на одного члена семьи.

«Эта сумма была установлена в 2013 году и с тех пор никак не изменялась, хотя рубль за то же время подешевел практически вдвое. Получается, что наказание все ужесточается и ужесточается, хотя буквы те же. Мне это кажется не очень корректным, поэтому я и решил написать письмо в администрацию президента»,— сказал “Ъ” Юрий Синодов.

В ответе из администрации президента сообщалось, что Росфинмониторинг уже разработал поправки к ФЗ-115. Согласно этим поправкам, лицо, включенное в перечень, «вправе осуществлять операции с денежными средствами или иным имуществом, направленные на получение и расходование заработной платы в размере, не превышающем величину прожиточного минимума». В документе уточняется, что законопроект «находится на межведомственном согласовании».

Правовой аналитик международной правозащитной группы «Агора» Дамир Гайнутдинов указывает, что привязка лимита к региональному прожиточному минимуму улучшит жизнь далеко не всем фигурантам списка. «Для москвичей станет получше — там минимум установлен в размере больше 17 тысяч. А, например, тамбовцам станет хуже, там минимум даже меньше 10 тысяч»,— говорит он. Юрист называет поправки «косметическими изменениями, которые не меняют сути антиконституционного закона». Он напоминает, что в «перечень террористов и экстремистов» можно попасть просто по «подозрению» следователя, до суда и даже до предъявления обвинения. «Фактически это внесудебное наказание, причем очень суровое. Следствие может длиться годами, и все это время человек остается без средств к существованию,— говорит господин Гайнутдинов.— Кроме того, обвинение в экстремизме, как мы видим, можно получить за твит или репост. Не существует никакого разумного объяснения, почему такие безобидные и не представляющие общественной опасности действия влекут такую неадекватную реакцию государства».

“Ъ” попросил нескольких фигурантов «Перечня» рассказать, как отразилась на них блокировка счетов. 28-летняя жительница карельского Медвежьегорска Екатерина Муранова попала в список Росфинмониторинга в мае 2019 года. Следствие подозревает ее в «оправдании терроризма» (ч. 2 ст. 205.2 УК) из-за двух комментариев в соцсети, оставленных о Михаиле Жлобицком (взорвал самодельную бомбу на проходной Архангельского УФСБ 31 октября 2018 года). «Я пошла в магазин, хотела расплатиться картой, но мне не удалось это сделать, пришла СМС о том, что счета заблокированы. В PayPal-кошелек я тоже не смогла зайти,— рассказала “Ъ” госпожа Муранова.— Уже потом, в конце мая, мне пришло официальное письмо Росфинмониторинга о внесении в список, поскольку "имеются сведения о причастности вас к экстремистской деятельности"».

По словам госпожи Мурановой, ей так и не удалось получить денег с заблокированных счетов. «Я ходила в наше отделение Сбербанка, писала заявление на выдачу денег. Один раз мне разрешили снять 400 руб., "больше вам выдать не можем". Второй раз вообще отказали. Сказали, нужно предоставить основания, что мне нужны деньги. А то, что я должна покупать еду, не основание»,— жалуется женщина. По ее словам, в банке не посчитали «достаточным основанием» даже болезнь маленького ребенка. «У меня есть заключение врача о том, что нужны лекарства. Но лекарства безрецептурные,— говорит Екатерина Муранова.— А в банке от меня требуют рецепт».

Законопроект, увеличивающий лимит средств, которые можно брать в счет зарплаты, женщине ничем не поможет. На момент внесения в список у нее не было официальной работы, а теперь ее никуда и не берут. «У нас очень маленький город, здесь единственная работа для женщины — это сидеть за кассой в магазине. А "Пятерочки" и "Магниты" не выдают зарплату наличными, нужны либо карточки, либо сберегательный счет. Поэтому я никуда не могу устроиться официально,— рассказала она.— Я ходила на биржу труда, чтобы встать на учет и получить пособие как безработная, но мне и в этом отказали». В итоге госпожа Муранова опубликовала в соцсетях номер карточки родственника, на которую сочувствующие присылают деньги. «И я даже не знаю, когда будет суд по моему делу»,— говорит она.

Похожая ситуация у псковской журналистки Светланы Прокопьевой, против которой также завели дело об «оправдании терроризма» из-за статьи о поступке Михаила Жлобицкого. «Я получала не фиксированную ежемесячную зарплату, а гонорары за каждый материал,— рассказала она “Ъ”.— А их государство зарплатой не считает, так что я даже положенные мне 10 тысяч не могу снять». По словам женщины, ее работодатели «пошли навстречу» и «мы нашли способ переводить деньги». «Я считаю этот закон абсолютным злом, при этом абсолютно бесполезным. Неужели законодатели думают, что терроризм финансируется с зарплатного счета в Сбербанке? — говорит она.— Раньше мы получали зарплату через банки, государство видело движение всех наших денег. Теперь государство само вытолкнуло нас в сферу наличности, мы вынуждены использовать какие-то кривые левые схемы, чтобы получить заработанные деньги. И теперь само государство их больше не видит».

Александр Черных