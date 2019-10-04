Системная оппозиция посоветуется с несистемной

В субботу руководители фракций КПРФ, «Справедливой России» и «Яблока» в Мосгордуме, а также несистемные оппозиционеры обсудят создание координационного совета оппозиции, заявил “Ъ” председатель московского горкома КПРФ Валерий Рашкин. Обсуждение пройдет в рамках конгресса независимых муниципальных депутатов, на котором, как предполагается, выступят как избранные депутаты МГД, так и не допущенные до выборов кандидаты несистемной оппозиции. Как выяснил “Ъ”, согласия у будущих участников конгресса пока нет не только в части предложения о координационном совете, но даже по составу приглашенных.

Еще в июле московский горком КПРФ выступил с заявлением о готовности инициировать создание независимого собрания представителей различных политических сил, где могли бы заседать в том числе и незарегистрированные кандидаты на выборах в Мосгордуму. Авторы заявления утверждали, что такой координационный совет мог бы стать «даже более влиятельным, чем отфильтрованный московскими властями городской парламент». «Мы начинаем эту работу с чистого листа, прецедента создания подобного органа не было»,— сказал “Ъ” господин Рашкин.

Конгресс независимых депутатов, на который коммунисты планируют вынести свое предложение, — свободная площадка, в работе которой традиционно принимают участие представители разных оппозиционных сил, пояснили “Ъ” его участники. «Конгресс независимых муниципальных депутатов собирался уже четыре раза, в этот раз мы немного изменили название в угоду повестке: теперь это просто конгресс независимых депутатов, поскольку речь пойдет о взаимодействии с Мосгордумой»,— сказал депутат муниципального образования Останкинский Сергей Цукасов. Конгресс независимых муниципальных депутатов создан два года назад, за это время он сформулировал предложения по реформе местного самоуправления, которые пока не реализованы, и участвовал в организации дебатов независимых кандидатов на выборах в мэры Москвы 2018 года. Муниципальный депутат Тимирязевского района, незарегистрированный кандидат в депутаты МГД Юлия Галямина сообщила “Ъ”, что повестка субботнего конгресса будет разделена на две части:

«В первой будут заявления по политическим заключенным и по итогам выборов в Мосгордуму. Вторая часть будет посвящена взаимодействию с Мосгордумой — на нее приглашены лидеры всех оппозиционных фракция и некоторые депутаты».

На заседании конгресса намерены выступить, в частности, незарегистрированные кандидаты Илья Яшин и Любовь Соболь. «Мы надеемся, что конгресс станет для нас хорошим подспорьем. Попытаемся сформулировать "дорожную карту" для тех депутатов Мосгордумы, с которыми мы работаем»,— отметил в беседе с “Ъ” Илья Яшин. В то же время незарегистрированный кандидат, лидер Партии перемен Дмитрий Гудков сказал “Ъ”, что впервые слышит об идее создания координационного совета оппозиции.

Лидер фракции «Яблоко» в МГД Максим Круглов рассказал “Ъ”, что на конгресс собираются он и Сергей Митрохин, а Евгений Бунимович и Дарья Беседина прийти не смогут. Однако для Максима Круглова было неожиданным то, что на мероприятие придут господа Яшин и Соболь. «Меня позвали на конгресс муниципальных депутатов. А как там дискуссия будет поворачиваться, какие идеи будем обсуждать, посмотрим»,— сказал господин Круглов. При этом он не возражает против взаимодействия с экс-кандидатами несистемной оппозиции. «Конечно, я за»,— сказал он “Ъ”.

Лидер фракции «Справедливая Россия» в Мосгордуме Михаил Тимонов подтвердил “Ъ” свое намерение участвовать в предстоящем конгрессе. Он отметил, что поддерживает товарищеские отношения со всеми не прошедшими в столичный парламент кандидатами и планирует вовлекать их в работу — например, с помощью круглых столов.

Глава фракции КПРФ Николай Зубрилин заявил “Ъ”, что участие в субботнем мероприятии примет, но никаких политических заявлений по собственной инициативе делать не планирует. «Я там буду в качестве гостя, а что я там скажу, это зависит от тех вопросов, которые мне будут задавать,— отметил господин Зубрилин.— По общей городской повестке дня могу сказать о ближайших планах фракции КПРФ и о планах сотрудничества с нашими коллегами». Депутат Мосгордумы от КПРФ Елена Шувалова в разговоре с “Ъ” заявила, что взаимодействует с различными оппозиционными депутатами в личном порядке, но не может говорить за фракцию: «Может, там руководитель фракции ведет переговоры, а я не в курсе». На конгресс она официального приглашения не получала.

Глава ИСЭПИ Дмитрий Бадовский считает, что конгресс муниципальных депутатов — это действительно хорошая площадка для оппозиции, чтобы «посмотреть друг другу в глаза». «КПРФ на сегодня и организационно, и кадрово наиболее подготовлена побеждать в округах кандидатов от "Единой России",— отмечает господин Бадовский.— В свою очередь, "Яблоко" едва ли не единственная на сегодня более или менее живая партия на либеральном фланге, имеющая лицензию на участие в думских выборах без сбора подписей. Бренды больших партий могут понадобиться представителям несистемной оппозиции для выдвижения». Политолог считает, что несистемной оппозиции и представителям оппозиционных партий есть о чем поговорить как раз с точки зрения подготовки к выборам в Госдуму, на которых у них больше шансов на победу именно в округах крупных городов. Впрочем, он напоминает, что до сих пор оппозиция не отличалась способностью отказываться от конфликтов и соблюдать договоренности на протяжении всей кампании. Да и власти, по мнению господина Бадовского, вряд ли повторят ошибки выборов в МГД.

Ксения Веретенникова, Андрей Винокуров, Елена Рожкова