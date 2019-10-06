Армения помогла Грузии сохранить турпоток из России

После запрета на прямые авиаперевозки вслед за июньскими антироссийскими выступлениями в Тбилиси число международных визитеров из России значительно сократилось: в сентябре 2019-го — на 20,6% по сравнению с сентябрем прошлого года. Тем не менее россияне все еще лидируют по количеству визитов в эту страну, в частности, благодаря транзитным перелетам через Армению.

В минувшем месяце в Грузии побывали 147 425 гостей из России, 145 482 — из Азербайджана и 128 670 — из Армении. Аналогичная тенденция зафиксирована и за период с января по сентябрь: 1 205 974 визитов из России, 1 169 831 — из Азербайджана и 993 144 — из Армении.

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С июня по сентябрь рост пассажирских авиаперевозок между Арменией и Грузией превысил 160%. Во многом именно благодаря этому Грузии и удается сохранять российский турпоток на довольно высоком уровне, несмотря на российское «авиаэмбарго».

По данным “Ъ” из кругов, близких к авиабизнесу Грузии, в июле текущего года, почти сразу после запрета на прямые рейсы из РФ, грузинские власти предложили частично дотировать транзитные рейсы из России через Ереван. Это предложение было немедленно принято армянской стороной. В результате «армянское транзитное направление» стало привлекательным для сотен тысяч россиян, желающих побывать в Грузии.

Об отношениях России и Грузии — в публикации “Ъ” «Грузин по осени встречают».

О том, как авиакомпании требуют от правительства компенсации за запрет полетов в Грузию — в публикации “Ъ” «Компенсации повисли в воздухе».

Георгий Двали, Тбилиси