Эрдоган заявил, что в США не выполняют поручения Трампа о выводе войск из Сирии

Окружение президента США Дональда Трампа не выполнило его поручения о выводе военных из районов Сирии к востоку от реки Евфрат, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. 5 октября он анонсировал начало новой военной операции в Сирии, спустя сутки к турецко-сирийской границе начали стягивать войска.

На встрече с представителями правящей Партии справедливости и развития в Анкаре господин Эрдоган обвинил Вашингтон в поставке оружия боевикам. Анкара выступает против сил самообороны сирийских курдов, контролирующих сирийский регион. США курдов поддерживают.

«Кому в Сирии американцы поставили 30 тыс. грузовиков с оружием? Зачем эти поставки продолжаются? Турция вправе получить ответы на эти вопросы»,— заявил президент Турции, которого цитирует агентство Anadolu.

Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что озвучил идею создания зоны безопасности на северо-востоке Сирии еще на переговорах с экс-президентом США Бараком Обамой. «Я лично показывал Обаме районы, которые может охватить эта зона. В последующем Трамп пришел к тому же выводу, что и Турция. Президент США поднял вопрос о выводе войск к востоку от Евфрата. Однако его окружение не выполняет этого поручения»,— утверждает он.

В августе состоялись турецко-американские переговоры по зоне безопасности на севере Сирии. Тогда стороны договорились создать координационный центр по совместным операциям и планируемой зоне. При этом господин Эрдоган пригрозил, что если Вашингтон будет затягивать формирование зоны, то Анкара начнет военную операцию против курдов.

О развитии конфликта читайте в материале “Ъ” «США маневрируют между курдами и турками».