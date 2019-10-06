PayPal подтвердил выход из проекта Facebook по созданию криптовалюты Libra

Американский платежный сервис PayPal официально подтвердил выход из проекта Facebook по выпуску криптовалюты Libra, сообщает Bloomberg. Накануне Financial Times (FT) со ссылкой на источники сообщил о возможном отказе PayPal от дальнейшего сотрудничества по проекту Libra.

«В настоящее время PayPal принял решение отказаться от дальнейшего участия в Libra и продолжать сосредотачиваться на продвижении своей существующей миссии и бизнес-приоритетов, поскольку мы стремимся к демократизации доступа к финансовым услугам для недостаточно обслуживаемого населения»,— цитирует заявление PayPal агентство. Представитель Facebook отказался от комментариев.

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники также сообщал, что целый ряд компаний, изначально поддержавших идею Facebook о создании криптовалюты Libra, теперь либо раздумывает об уходе из проекта, либо не готов его поддержать публично. Среди таковых и две международные платежные системы — Visa и MasterCard.

Напомним, возможное влияние криптовалюты на рынок проверяют регуляторы США и ЕС, криптовалюту уже раскритиковали президент США Дональд Трамп и глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл, а министр экономики Франции Брюно Ле Мер заявил о намерении заблокировать использование Libra в Европе.

О презентации Libra — в публикации “Ъ” «Криптовалюта особого Calibra».