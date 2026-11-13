Спорт всевозможных достижений

— К сожалению, сегодня две мои сборные — по синхронному плаванию и по плаванию — тренируются на озере Круглом в Московской области,— рассказал Дмитрий Мазепин.— Эта база была построена в 1957 году. Последняя реконструкция была в 1980 году. Здесь сидит Александр Попов, четырехкратный олимпийский чемпион. (Сидел, и было такое впечатление, что не меняется с годами, то есть с тех пор, как тренировался на озере Круглом.— А. К.) Мы как-то год назад с ним были на этой базе, он говорит: «На этой тумбочке я прыгал. Это тумбочка, которую я помню 15 лет назад». И это наша реальность. Мы, понятно, не сидим и ничего не ждем, мы меняем, но, если мы хотим конкурировать и оставаться в тройке лидеров по такому конкурентному спорту, как плавание, мы должны об этом думать.