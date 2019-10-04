СМИ: PayPal на грани выхода из проекта криптовалюты Libra

PayPal находится на грани выхода из проекта запуска криптовалюты Facebook Libra — в четверг представители платежного сервиса не пришли на одно из ключевых собраний, посвященных ее запуску. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

В четверг проходило собрание 28 членов так называемой Libra Association, в которую кроме PayPal входят MasterСard, PayPal, Visa, eBay, Lyft, Uber, Booking. На нем участники обсуждали, как Libra справится с растущим противодействием со стороны регуляторов.

FT цитирует источник, близкий к PayPal, по словам которого компанию беспокоит тот факт, что Facebook делает недостаточно для преодоления негативной реакции на проект, в том числе в отношении критики его из-за возможности отмывания денег с помощью криптовалюты. «Не похоже на то, чтобы было много предварительной работы с регуляторами. (Платежные.— “Ъ”) компании не хотят, чтобы (регуляторный контроль.— “Ъ”) проникал в их собственный бизнес»,— отмечает источник. По его мнению, PayPal вряд ли станет участвовать в проекте с самого начала, но, возможно, присоединится к нему впоследствии.

В PayPal отказались комментировать эту информацию.

Выход PayPal из проекта может довольно сильно ударить по нему, тем более что другие платежные компании, в том числе Visa и MasterCard, также обеспокоены чрезмерным вниманием регуляторов к Libra. Напомним, возможное влияние криптовалюты на рынок проверяют регуляторы США и ЕС, криптовалюту уже раскритиковали президент США Дональд Трамп и глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл, а министр экономики Франции Брюно Ле Мер заявил о намерении заблокировать использование Libra в Европе.

О презентации Libra — в публикации “Ъ” «Криптовалюта особого Calibra».

Яна Рождественская