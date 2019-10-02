СМИ: ни один из партнеров Facebook не вложился в развитие криптовалюты Libra

Целый ряд компаний, изначально поддержавших идею Facebook о создании криптовалюты Libra, теперь либо раздумывает об уходе из проекта, либо не готов его поддержать публично. Среди таковых и две международные платежные системы — Visa и MasterCard, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники. При этом, как отмечает издание, до сих пор ни один из участников Libra Association (НКО, которая будет обеспечивать работу Libra) не перечислил Facebook $10 млн, которые компания Марка Цукерберга просила у партнеров на создание инфраструктуры для цифровой монеты.

Причиной того, что компании не торопятся официально и денежно поддерживать проект криптовалюты Facebook, является растущее внимание к Libra регуляторов и политиков из разных стран мира. В отношении проекта уже начато официальное расследование ЕС, которое ведет его антимонопольная комиссия. Кроме того, о возможных проблемах с безопасностью личных данных довольно жестко высказались соответствующие регуляторы Австралии, Великобритании, ЕС и США. В связи с этим члены Libra Association опасаются, что их участие в проекте Facebook может привлечь нежелательное внимание к их основной деятельности.

О презентации Libra — в публикации “Ъ” «Криптовалюта особого Calibra».

Кирилл Сарханянц