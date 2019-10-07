«Орион» показался в «Сколково»

ГК «Орион», развивающая одного из крупнейших российских спутниковых операторов, выходит на рынок облачных платформ для производителей контента. На фоне стагнации рынка традиционного платного ТВ компания рассчитывает на спрос со стороны медиахолдингов и интернет-сервисов. Подобные решения интересны, скорее, небольшим производителям контента, у которых нет собственной инфраструктуры, говорят участники рынка.

ГК «Орион» учредила дочернее ООО «Орион Плей» для развития облачной платформы по управлению контентом, сообщил “Ъ” представитель «Ориона». Компания уже получила статус резидента «Сколково» и совместно с институтом разрабатывает проект облачного софта, первых клиентов планируется подключить до конца 2019 года, рассказали в «Орионе». Деятельность компании финансирует сам «Орион», стоимость подобной разработки с нуля составляет около 300–330 млн руб., но группа использовала уже имеющиеся наработки, уточняет ее представитель.

«Орион» входит в топ-5 операторов платного ТВ в России. Его выручка в 2018 году снизилась на 1,4%, до 3,3 млрд руб. Основным драйвером выручки стало направление b2b, выручка которого выросла на 9%. Как сообщал “Ъ” 22 августа, весь рынок платного ТВ в России стагнирует, а с 2020 года перейдет к снижению и за четыре года потеряет около 3 млн домохозяйств (прогноз J`son & Partners Consulting).

«Орион» рассчитывает, что спрос на облачные решения поднимет рост объема контента. PwC и Dentsu Aegis Network оценивали объем рынка производства и приобретения контента по итогам 2018 года в России в 100 млрд руб., его дистрибуции — в 434 млрд руб. В «Орионе» рассчитывают, что платформой будут пользоваться для доставки контента крупные медиахолдинги, интернет-ресурсы, онлайн-видеосервисы и производители.

Облачные платформы по управлению контентом пользуются спросом у крупных медиакомпаний и небольших региональных вещателей, подтверждает коммерческий директор «МегаФона» Влад Вольфсон. Этим компаниям «МегаФон» предлагает услугу CDN (Content Delivery Network), в которой помимо традиционного сервиса доставки контента есть медиаплатформа с функционалом по размещению рекламы, управлению трансляциями, защите и транскодированию контента. Такие платформы позволяют телеканалам и медиахолдингам отдавать на аутсорсинг процесс создания эфира, поясняет гендиректор CDNvideo Ярослав Городецкий. У CDNvideo есть своя платформа с услугой создания «виртуальных телеканалов» из архива телепередач и транскодирования.

Но у крупных участников рынка есть свои разработки. «Если говорить о транскодировании, то в Okko мы делаем все на своих мощностях. Для нас это вопрос надежности, бесперебойной работы и скорости обработки контента. Насколько мне известно, так работают все крупные игроки»,— говорит гендиректор Okko Иван Гродецкий. Стороннее решение может быть интересно средним и малым бизнесам, которые не могут тратиться на собственные мощности и специалистов по транскодированию, полагает он.

Решение может быть востребовано среди медийных компаний, желающих получить прямой доступ к аудитории, а также среди молодых участников рынка, считает директор по стратегическому развитию онлайн-кинотеатра Start Дмитрий Гудумак. При этом сейчас, как правило, на российском рынке права на телеконтент остаются за каналами, а не его производителями, что сужает потенциал монетизации подобных технологий, отмечает он. У телеканалов же, по его словам, уже имеются свои подобные решения.

У операторов связи интерес к таким платформам потенциально можно возникнуть на фоне развертывания сетей 5G, не исключает директор направления ИТ, ПО и облачных услуг J`son & Partners Consulting Александр Герасимов. У крупных операторов в таком решении нет необходимости, так как есть собственные платформы и ресурсы, возражает представитель «Ростелекома». Небольшим же операторам, указывает он, при использовании такой платформы придется раскрыть реальные размеры абонентской базы, в чем они вряд ли заинтересованы, так как «зачастую сильно ее занижают».

Валерия Лебедева, Юлия Тишина