Комендантский час введен в Багдаде на фоне протестов

В Багдаде введен комендантский час с 5:00 четверга (совпадает с мск) на фоне продолжающихся протестов, сообщило местное информационное агентство INA со ссылкой на премьер-министра Ирака Аделя Абд аль-Махди. Комендантский час будет действовать до уведомления о его отмене.

Премьер отметил, что решения о подобных ограничениях в других провинциях страны их губернаторы должны принять самостоятельно.

Напомним, демонстрации, во время которых иракцы протестовали против коррупции, безработицы и плохой работы государственных служб, начались во вторник. В Багдаде протестующие подошли к так называемой Зеленой зоне, где находятся правительственные учреждения и иностранные представительства, после чего правительственные службы безопасности открыли огонь. По разным данным, погибло от двух до десяти человек, несколько сотен человек получили травмы. Накануне протесты продолжились.