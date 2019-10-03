03 октября, четверг
Войти в профиль
Новости

Коротко

Новости

все новости

Комендантский час введен в Багдаде на фоне протестов

В Багдаде введен комендантский час с 5:00 четверга (совпадает с мск) на фоне продолжающихся протестов, сообщило местное информационное агентство INA со ссылкой на премьер-министра Ирака Аделя Абд аль-Махди. Комендантский час будет действовать до уведомления о его отмене.

Премьер отметил, что решения о подобных ограничениях в других провинциях страны их губернаторы должны принять самостоятельно.

Напомним, демонстрации, во время которых иракцы протестовали против коррупции, безработицы и плохой работы государственных служб, начались во вторник. В Багдаде протестующие подошли к так называемой Зеленой зоне, где находятся правительственные учреждения и иностранные представительства, после чего правительственные службы безопасности открыли огонь. По разным данным, погибло от двух до десяти человек, несколько сотен человек получили травмы. Накануне протесты продолжились.

Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя