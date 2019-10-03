В Ираке на антиправительственных митингах погибли более 20 человек

Во время антиправительственных протестов в Ираке погиб по меньшей мере 21 человек, сообщает AP. Среди погибших есть как гражданские лица, так и полицейские. Протесты связаны с ухудшающейся экономической ситуацией и нехваткой рабочих мест.

Чтобы разогнать митингующих, власти применили слезоточивый газ и боевые патроны. Также был ограничен доступ к интернету на большей части Ирака. В столице Ирака Багдаде установлен круглосуточный комендантский час. Как сообщило местное информагентство, спикер парламента Ирака Мухаммед аль-Хальбуси пригласил на переговоры представителей протестующих, чтобы обсудить их требования.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге, что российские дипломаты находятся в контакте с властями Ирака. Ситуация в стране имеет «тенденцию к нормализации» (цитата по ТАСС). В Багдаде и еще нескольких крупных городах установлен комендантский час. Российским дипломатам ничего не угрожает.

Напомним, 1 октября в Ираке начались акции протеста против коррупции, безработицы и плохой работы государственных служб. В Багдаде протестующие подошли к так называемой Зеленой зоне, где находятся правительственные учреждения и иностранные представительства, после чего правительственные службы безопасности открыли огонь. На фоне протестов в столице ввели комендантский час.