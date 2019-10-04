Силовики открыли огонь по протестующим в Ираке

В Багдаде по протестующим был открыт огонь, сообщило AFP. Антиправительственные митинги против коррупции, безработицы и ухудшающейся экономической ситуации проходят в Ираке четвертый день подряд.

#UPDATE Iraqi security forces have opened fire on dozens of protesters in Baghdad for a fourth day of demonstrations against corruption, unemployment and poor public serviceshttps://t.co/iMoTFW0PSM pic.twitter.com/B9eX9kdw2q — AFP news agency (@AFP) 4 октября 2019 г.

По словам корреспондента агентства, иракские службы правопорядка стреляли непосредственно в протестующих, а не в воздух, как обычно. По данным Reuters, с начала протестов погибли 44 человека, сотни ранены. В числе погибших — двое полицейских.

Ранее для разгона митингующих полицейские применяли слезоточивый газ и боевые патроны. Был ограничен доступ к интернету на большей части Ирака, в Багдаде установлен круглосуточный комендантский час.