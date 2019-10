Силовики открыли огонь по протестующим в Ираке

В Багдаде по протестующим был открыт огонь, сообщило AFP. Антиправительственные митинги против коррупции, безработицы и ухудшающейся экономической ситуации проходят в Ираке четвертый день подряд.

#UPDATE Iraqi security forces have opened fire on dozens of protesters in Baghdad for a fourth day of demonstrations against corruption, unemployment and poor public serviceshttps://t.co/iMoTFW0PSM pic.twitter.com/B9eX9kdw2q