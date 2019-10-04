Apple удалил приложение, в котором отображались перемещения полиции в Гонконге

Компания Apple удалила из App Store приложение HKmap Live, с помощью которого протестующие отслеживали передвижения полиции в Гонконге, сообщает ВВС. Информация о перемещениях собиралась из чатов в Telegram. Сейчас приложение по-прежнему доступно на других платформах.

Apple объяснил свое решение тем, что приложение использовалось в противоправных целях: с его помощью протестующим удавалось избежать встречи с полицией. Компания не уточнила, просили ли их об этом китайские власти. Гонконгские протестующие заявили, что приложение помогало им защититься от применения насилия — ударов дубинками и выстрелов резиновыми пулями.

Разработчики приложения с решением Apple не согласились и заявили, что компания автоматически посчитала каждого пользователя преступником. «Что угодно может быть использовано для противоправных целей, если окажется не в тех руках. Наше приложение дает информацию, и мы не помогаем незаконной деятельности»,— заявили они.

Как пишет South China Morning Post, на фоне протестов оператор гонконгского метро MTR временно приостановило работу. Это решение было продиктовано соображениями безопасности.

Напомним, акции протеста в Гонконге начались в конце марта из-за закона об экстрадиции, который, как считали митингующие, направлен против диссидентов и оппозиционеров, которые бежали материкового Китая в Гонконг. 4 сентября глава Гонконга Кэрри Лам объявила об отзыве закона, однако акции все еще продолжаются. Полиция неоднократно применяла слезоточивый газ против протестующих, в начале октября было впервые использовано огнестрельное оружие. 4 октября гонконгская полиция запретила ношение масок на акциях протеста.

О развитии конфликта — в материале “Ъ” «Власти Гонконга выполнили часть требований протестующих».