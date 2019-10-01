01 октября, вторник
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Полиция в Гонконге впервые применила огнестрельное оружие для разгона протестующих

В ходе очередной акции протеста в Гонконге полиция применила огнестрельное оружие. Один из митингующих ранен, его госпитализировали. Полицейские также снова задействовали слезоточивый газ и водометы с синей водой. Были задержаны 30 протестующих, сообщает South China Morning Post.

По данным источника газеты, получивший огнестрельное ранение молодой человек доставлен в центр кардиохирургии. Он был ранен в грудь, о тяжести его состоянии пока ничего не известно. Как передает Reuters, всего пострадали 15 человек, один из них находится в критическом состоянии.

Акции начались в конце марта из-за закона об экстрадиции, который, как считали митингующие, направлен против диссидентов и оппозиционеров, бежавших с материкового Китая в Гонконг. 4 сентября глава Гонконга Кэрри Лам объявила об отзыве закона, однако акции все еще продолжаются.

О развитии конфликта — в материале “Ъ” «Власти Гонконга выполнили часть требований протестующих».

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