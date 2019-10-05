Революция в отдельно взятом чате

Вчера осуждены участники Telegram-чата «Революция 5/11/17 Ростов-на-Дону», обвиняемые в покушении на организацию массовых беспорядков и участии в них. 23-летний Владислав Мордасов и 19-летний Ян Сидоров получили более шести лет лишения свободы, 20-летний Вячеслав Шашмин — три года условно. Господа Мордасов и Шашмин, давшие признательные показания, на суде заявляли, что сделали это после избиений, пыток и морального давления следователей. Семеро свидетелей обвинения также заявляли, что подписывали протоколы под давлением, опасаясь за свободу и жизнь. Защита заявила о намерении обжаловать приговор.

Ростовский областной суд в пятницу огласил приговор Владиславу Мордасову, Яну Сидорову и Вячеславу Шашмину, обвиняемым в покушении на организацию массовых беспорядков и участии в них (ч. 3 ст. 30, ч. 1 и ч. 2 ст. 212 УК РФ). Владислав Мордасов осужден к шести годам семи месяцам, Ян Сидоров — шести годам шести месяцам, Вячеслав Шашмин — трем годам условно. Обвинение просило более суровых санкций: Владиславу Мордасову и Яну Сидорову — восемь с половиной и восемь лет колонии, Вячеславу Шашмину — три года. Защита просила оправдать обвиняемых, которые не признали вину: подсудимые настаивают, что состояли в Telegram-чате и встречались с его участниками, только чтобы привлечь внимание к региональным проблемам и пригласить граждан выступить в защиту пострадавших от крупного пожара в августе 2017 года в центре Ростова-на-Дону.

По версии следствия, Владислав Мордасов создал Telegram-чат «Революция 05/11/17 Ростов-на-Дону» для поиска людей, которые станут его соратниками в проведении массовых беспорядков. Одного из вступивших в чат, Яна Сидорова, господин Мордасов сделал администратором. После общения в чате его участники встречались в кафе «Шаурма24» и «Вкуснолюбов», где, утверждают следователи, обсуждали планы массовых беспорядков, запланированных на 5 ноября 2017 года. В указанный день Владислав Мордасов и Ян Сидоров вышли к зданию правительства Ростовской области с плакатами «Верните землю ростовским погорельцам» и «Правительство в отставку». Вячеслав Шашмин был задержан в тот же день в переулке неподалеку от площади. Старшему из них тогда был 21 год.

В качестве доказательств суд учел признательные показания, данные господами Мордасовым и Шашминым на этапе следствия. При этом в ходе судебного следствия обвиняемые неоднократно заявляли, что подписали протоколы после избиений, пыток противогазом и морального давления. Доказательствами стали также показания и протоколы сотрудников полиции, в том числе тех, кого молодые люди обвиняли в пытках. Также допустимыми доказательствами суд счел показания, данные на этапе следствия, но опровергнутые самими свидетелями в суде. Так, в основу приговора легли показания семерых свидетелей, которые на заседаниях заявляли, что подписывали протоколы, составленные следователем, под давлением, опасаясь за свою свободу и жизнь.

В приговоре были упомянуты ряд экспертиз, в том числе анализ сообщений в чате. Эксперты установили, что в чате были призывы к массовым беспорядкам. Однако кто именно оставлял эти сообщения, не уточнялось. В ходе судебного следствия подсудимые настаивали, что агрессивно высказывались провокаторы, а сами администраторы, наоборот, пытались призвать всех к порядку. В выступлениях господа Мордасов и Сидоров неоднократно зачитывали именно свои сообщения из чата, однако суд они не убедили.

Зачитывая приговор, судья сделал акцент на том, что Владислав Мордасов разделял взгляды запрещенного в России движения «Артподготовка». Его создатель Вячеслав Мальцев заявлял, что 5 ноября 2017 года в России должна состояться революция, и призывал сторонников выходить на улицы. Владислав Мордасов заявлял, что не был сторонником «Артподготовки», а название чату дал другой человек.

После оглашения приговора кто-то из публики крикнул: «Не суд, а судилище!» Это подхватили другие слушатели, начав скандировать: «Позор!» Судья показал жестом на дверь, предлагая всем покинуть зал, однако слушатели оставались на местах и кричали «Позор!» даже после того, как судьи удалились. Осужденных конвоиры стали выводить из суда, не позволяя родственникам и общественникам пообщаться с ними.

Адвокаты Владислава Мордасова и Яна Сидорова намерены обжаловать приговор, апелляционная жалоба будет передана в Третий апелляционный суд общей юрисдикции, который начал работу 1 октября в Сочи. «Суд не учел ничего, что было в судебном следствии. Приговор составлен по материалам следователей. Прогнозировать, что теперь будет в апелляции, сложно, это новая система, новый суд. Будем добиваться оправдательного приговора»,— заявила адвокат Владислава Мордасова Юлия Спиридонова.

Кристина Федичкина, Ростов-на-Дону