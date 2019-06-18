Планы переворота из кафе «Шаурма 24»

Ростовский областной суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении Яна Сидорова, Владислава Мордасова и Вячеслава Шамшина, обвиняемых в покушении на организацию массовых беспорядков и участии в них (ч. 3 ст. 30, ч. 1 и ч. 2 ст. 212 УК РФ). По версии следствия, молодые люди с помощью Telegram-чата пытались организовать в Ростове беспорядки, погромы, поджоги, нападения на полицейских и чиновников, а также вооруженный штурм здания правительства региона. Правозащитники считают, что дело сфабриковано, и требуют освободить обвиняемых.

Первое судебное заседание по делу 19-летнего Яна Сидорова, 23-летнего Владислава Мордасова и 19-летнего Вячеслава Шамшина прошло 18 июня в открытом режиме — в зале присутствовали около двадцати слушателей, журналисты и представители международной правозащитной организации Amnesty International.

Адвокат господина Сидорова ходатайствовал о приобщении к делу результатов психолого-лингвистической экспертизы сообщений, которые писали обвиняемые в Telegram-чате, и заявил о необходимости провести повторную комплексную экспертизу. По мнению защиты, первая экспертиза, проведенная государственным учреждением на этапе следствия, показала, что в сообщениях обвиняемых не было призывов к совершению каких-либо противоправных действий, но эти результаты следователи решили к делу не приобщать. Вместо этого была проведена новая экспертиза — частная компания исследовала несколько отдельных сообщений из чата и пришла к выводу, что они содержат призывы к насильственным действиям и массовым беспорядкам.

Ян Сидоров в суде подчеркнул, что в чате действительно были такие сообщения, но их авторами не являются он или другие подсудимые. «Мы говорили только о проведении мирного публичного мероприятия,— отметил Ян Сидоров.— Более того, мы настаивали, что не нужны противоправные действия, осуждали тех, кто призывал к беспорядкам, и удаляли их из чата. Но это не группа, это чат, в котором люди могут круглосуточно общаться на любые темы: мы не наблюдали за ним все время и не можем нести ответственность за то, что писали другие участники».

Прокурор заявил, что не видит причин для проведения новой экспертизы, после чего суд отклонил ходатайство адвоката и предложил защите выступить с ним позднее, когда начнется рассмотрение доказательств, приобщенных к делу.

Затем прокурор зачитал обвинительное заключение. В нем сказано, что Владислав Мордасов, разделяя взгляды экстремистской организации «Артподготовка» (запрещена в РФ), создал чат «Революция 5/11/2017 Ростов-на-Дону», который, по мнению следствия, был предназначен для организации свержения власти в Ростовской области и дестабилизации обстановки в России. Всего в чат вступили около 200 человек, в том числе Ян Сидоров, его включили в состав администраторов чата. Следователи установили, что фигуранты обсуждали планы государственного переворота не только онлайн, но и в кафе «Шаурма 24».

5 ноября 2017 года господа Мордасов и Сидоров вышли на площадь перед зданием правительства Ростовской области с плакатами «Верните землю погорельцам» и «Правительство в отставку» и мегафоном.

Они были задержаны полицией, а затем их привлекли к административной ответственности за несанкционированный митинг, но не отпустили. Через несколько дней стало известно, что против них возбуждено уголовное дело.

Обвиняемые заявили в суде, что с обвинением не согласны, и сообщили, что после задержания 5 ноября силовики применяли к ним физическое и психологическое насилие. Защита называла дело сфабрикованным и указала на отсутствие доказательств планов обвиняемых проводить какие-либо мероприятия, кроме мирного пикета. При этом одного из адвокатов несколько раз прерывали, ссылаясь на регламент: по мнению суда, адвокат должен был высказать свое отношение к обвинению, а не анализировать доказательную базу.

Позже прокурор ходатайствовал о приглашении в зал свидетеля обвинения Оганеса Данеляна, который является другом Владислава Мордасова. Защита подозреваемых выступила против — адвокаты не знали о предстоящем выступлении свидетеля и не успели подготовить свои вопросы. Суд возразил, что стороны ранее знакомились с материалами дела. Свидетель Оганес Данелян рассказал, что познакомился с Владиславом Мордасовым в армии несколько лет назад и слышал, как господин Мордасов высказывал недовольство властью — в частности, маленькими зарплатами и пенсиями. При этом господин Мордасов никогда не сообщал свидетелю о планах организовать беспорядки и вряд ли был на это способен.

Прокурор заявил, что показания свидетеля сильно расходятся с теми, что он давал на этапе расследования, и попросил суд разрешения зачитать прежние показания. Вопреки возражениям адвокатов, суд согласился. Зачитанные показания действительно отличались: в протоколе допроса свидетеля следователь указал, что господин Мордасов, по словам господина Данеляна, сообщал ему о планах провести митинг и приглашал его принять в нем участие, ругал власть и говорил о необходимости свержения действующего режима. На вопрос защиты, почему его нынешние показания так сильно отличаются от предыдущих, Оганес Данелян ответил, что многое забыл по прошествии времени.

Представители международной правозащитной организации Amnesty International отметили, что у стороны обвинения на первом заседании по делу было преимущество. Правозащитники считают уголовное дело сфабрикованным.

«Необходимо не только снять обвинения с фигурантов, но и компенсировать им длительное заключение под стражей и незаконное уголовное преследование»,— заявил представитель российского офиса Amnesty International Александр Артемьев.





Ранее правозащитный центр «Мемориал» включил Яна Сидорова и Владислава Мордасова в список политических заключенных и также потребовал их освобождения.

Следующее заседание по делу назначено на 21 июня.

Кристина Федичкина, Ростов-на-Дону