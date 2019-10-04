Фигуранты дела о попытке организовать массовые беспорядки в Ростове получили реальные сроки

Ростовский областной суд приговорил троих ростовчан, обвинявшихся в покушении на организацию массовых беспорядков и участии в них (ч. 3 ст. 30, ч. 1, 2 ст. 212 УК РФ), к реальным срокам лишения свободы, передает корреспондент “Ъ” из зала суда. Владиславу Мордасову суд назначил шесть лет семь месяцев колонии строгого режима, Яну Сидорову — шесть лет шесть месяцев колонии строгого режима, Вячеславу Шашмину — три года условно.

Напомним, 5 ноября 2017 года Владислав Мордасов и Ян Сидоров были задержаны полицейскими у здания правительства Ростовской области, к которому вышли с плакатами «Верните землю ростовским погорельцам» и «Правительство в отставку». Вячеслав Шашмин был задержан в этот же день неподалеку от площади. Как установило следствие, все трое состояли в одном Telegram-чате.

В прениях прокурор просила назначить Владиславу Мордасову и Яну Сидорову по восемь с половиной и восемь лет колонии строгого режима соответственно, а Вячеславу Шашмину — три года колонии общего режима. Защита настаивала на невиновности обвиняемых. Подсудимые в своем последнем слове не признали свою вину и заявили, что планировали только мирный пикет.

Подробнее — в материале “Ъ” «Прокурор попросил построже».

Кристина Федичкина, Ростов-на-Дону