Прокурор попросил построже

В Ростовском областном суде в среду начались прения сторон по делу Яна Сидорова, Владислава Мордасова и Вячеслава Шамшина. Молодых людей обвиняют в попытке организовать массовые беспорядки в Ростове. Напомним, в 2017 году они вышли на одну из городских площадей с плакатами, критикующими правительство региона. Выступивший прокурор попросил суд приговорить Яна Сидорова к восьми с половиной годам лишения свободы, Владислава Мордасова — к восьми годам, Вячеслава Шамшина — к трем годам. Выступление стороны защиты в рамках прений запланировано на 3 октября.



В среду, 11 сентября, в Ростовском областном суде начались прения по делу Яна Сидорова, Владислава Мордасова и Вячеслава Шамшина, которых обвиняют в покушении на организацию массовых беспорядков и участии в них (ч. 3 ст. 30, ч. 1 и ч. 2 ст. 212 УК РФ). Напомним, Влада Мордасова и Яна Сидорова задержали 5 ноября 2017 года на площади перед зданием правительства Ростовской области с плакатами «Верните землю погорельцам» и «Правительство в отставку». Третьего подсудимого задержали тогда же в переулке неподалеку от площади. Позднее следователи выяснили, что все они состояли в одном Telegram-чате. Самому старшему из них тогда был 21 год.

В ходе прений прокурор выразила уверенность, что указанный чат Владислав Мордасов создал для подбора соратников для организации массовых беспорядков в Ростове с целью дестабилизации обстановки в России и «привлечения серьезных кругов общественности к якобы имеющимся проблемам в стране». К чату присоединилось более 200 пользователей, одного из них, Яна Сидорова, господин Мордасов наделил правами администратора. Позже они и еще несколько участников чата встречались в кафе «Шаурма 24» и блинной «Вкуснолюбов». По мнению прокуратуры, встречи проводились для выработки плана действий при проведении массовых беспорядков, запланированных на 5 ноября 2017 года. В назначенный день господа Сидоров и Мордасов пришли к зданию правительства и развернули плакаты. Прокуратура считает, что далее они намеревались организовать массовые беспорядки, но их вовремя задержала полиция. В качестве доказательства вины подсудимых прокурор упомянула показания обвиняемых на этапе следствия, сообщения в чате (в том числе те, что оставляли неустановленные лица), показания знакомых подсудимых о том, что молодые люди выражали недовольство обстановкой в стране, показания полицейских, проводивших задержания на площади перед зданием правительства Ростовской области. Также было отмечено, что во время задержания на Владиславе Мордасове был армейский ремень — прокуратура считает, что он собирался использовать его в качестве оружия в столкновении с полицейскими. В заключение прокурор попросила назначить Яну Сидорову восемь с половиной лет колонии строгого режима, Владиславу Мордасову — восемь лет колонии строгого режима, Вячеславу Шамшину — три года колонии общего режима.

Выступление защиты в рамках прений было отложено до 3 октября, тогда же судьи намерены выслушать последнее слово каждого обвиняемого. Чтение приговора предварительно назначено на 4 октября.

Ранее подсудимые неоднократно утверждали, что планировали исключительно мирный пикет, а в чате, наоборот, призывали агрессивно настроенных участников соблюдать порядок и действовать в рамках закона. По их словам, на этапе следствия правоохранители добились от них признательных показаний с помощью пыток — обвиняемые настаивают, что к ним применялось физическое и психологическое насилие. О давлении силовиков также неоднократно заявляли свидетели, выступавшие в суде. Несколько человек признались, что подписали протоколы допроса из страха уголовного преследования и опасения за свою жизнь. Фигуранты дела признаны международной правозащитной организацией Amnesty International и правозащитным центром «Мемориал» политзаключенными.

Кристина Федичкина