МИД Украины анонсировал масштабный обмен заключенными на следующей неделе

На следующей неделе планируется провести масштабный обмен удерживаемыми лицами, сообщил глава украинского МИДа Вадим Пристайко. Сколько человек примут участие в обмене, министр не уточнил.

«Нам удалось обменять наших людей (прошедший в сентябре обмен заключенными с РФ.— “Ъ”). В ближайшее время, я надеюсь, и это на следующей неделе, мы планируем еще более масштабный обмен»,— заявил господин Пристайко в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1» (цитата по «РИА Новости»).

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Первый обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией состоялся 7 сентября по формуле «35 на 35». На Украину вернулись, в числе прочих, режиссер Олег Сенцов и моряки, задержанные в Керченском проливе в 2018 году. Россия получила, в частности, руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского и бывшего зенитчика Владимира Цемаха, которого Нидерланды считает причастным к крушению малайзийского Boeing над Донбассом в 2014 году.

Подробнее об обмене читайте в материале “Ъ” «Россия и Украина обменялись 35 на 35».