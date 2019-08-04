Бонусные полеты

Реальная ценность от использования карт для путешествий — не накопленные мили, а сэкономленные деньги на покупку билета. Это следует из данных Market Adjustment Research Center (MARC). Исследовательская компания оценила выгоды дебетовых карт с начислением миль для путешествий, рассчитала, сколько билетов сможет оформить клиент за мили и какие обязательные расходы придется оплатить. Насколько клиенту будет выгодно использовать ту или иную карту, зависит от его уровня дохода. Оформление неподходящей для себя карты может быть и убыточно.

Почем мили для трудового народа

MARC разобрался в нюансах дебетовых «полетных» карт, выпускаемых крупнейшими банками. Были рассмотрены топ-30 банков и сравнены десятки карт для путешествий по выгоде их использования. «Например, кобренды крупнейших авиакомпаний совершенно невыгодны для покупки билетов эконом-класса, а для покупки билетов бизнес-класса это лучшие карты на рынке»,— отмечает эксперт международного исследовательского центра MARC Елена Быкова.

Карты для путешествий — карты, где вместо привычного cash-back банки начисляют мили, которые в дальнейшем можно использовать для полной или частичной оплаты авиа- и ж/д билетов, бронирования отелей и авто. MARC с 1996 года специализируется на масштабных маркетинговых исследованиях на финансовом, FMCG, телекоммуникационном, автомобильном и Retail рынках.

Чаще всего при оценке карт для путешественников клиенты ориентируются на количество начисляемых миль за траты по карте. Но при этом забывают, что даже при максимальном начислении миль стоимость обслуживания и необходимость оплаты налогов и сборов при оформлении авиабилета будут сильно влиять на выгоду от использования карты. Так, практически все банки заявляют, что одна миля равна одному рублю. Однако для покупки билета по одному и тому же направлению, в зависимости от партнера банка, потребуется разное количество миль, будут различаться таксы и сборы. В итоге курс обмена миль при покупке авиабилетов составляет от 20 коп. до 1 руб. за милю.

Сколько миль начисляют банки за потраченные по карте 100 руб. Банк Visa Classic/MasterCard Standard Visa Gold/MasterCard Gold Visa Platinum/MasterCard World Visa Signature/MasterCard Platinum Visa Inf/Black/MasterCard WBE Газпромбанк 3 4 4 «ФК Открытие» 2 3 4 Сбербанк 1,7 2,5 3,3 4,2 «Ак Барс» 1,7 2,5 6 Альфа-банк 2,5 1,7 Райффайзенбанк 1 2,5 Тинькофф-банк 2,1 2,5 Россельхозбанк 2 2,5 Юникредит-банк 2 «Русский стандарт» 2 2 2 2 «Уралсиб» 2 2 Банк «Санкт-Петербург» 2 ВТБ 1,8 1,8 Росбанк 1,8 1,8 1,8 Промсвязьбанк 1,5 открыть таблицу в новом окне Расчет приведен с условием, что ежемесячные траты по карте составляют 70 000 руб., показано максимальное начисление миль за 100 руб. По данным Market Adjustment Research Center.

Экономия на бизнес-классе

Для наглядной иллюстрации эффективного использования бонусов для покупки различных авиабилетов авторы исследования приводят пример покупки билета эконом-класса по маршруту Москва—Сочи (прямой перелет с багажом) на сентябрь 2019 года. В нем стоимость мили рассчитана как отношение сэкономленных средств на покупку билета к потраченным милям. Так, если у вас карта, у которой обмен миль происходит через партнера OneTwoTrip, то за билет стоимостью 4,8 тыс. руб. необходимо заплатить 5,08 тыс. миль. Т.е. 1 миля равна 0,9 руб. Если же у вас карта «Аэрофлота», то за тот же билет стоимостью 4,8 тыс. руб. придется заплатить 10 тыс. миль. Плюс еще 2,76 тыс. руб. (налоги и топливные сборы). Т.е. фактически вы экономите всего 2,04 тыс. руб. или другими словами 1 миля будет равна 0,2 руб.

«Каждая программа лояльности имеет уникальные условия и собственную логику,— указывают в Тинькофф-банке.— Например, никто не может обязать "Аэрофлот" конвертировать 1 милю в 1 рубль — у них есть своя стратегия, которой они придерживаются, ценность их миль зависит от конкретного способа их использования и может быть очень разной».

Банкиры подтверждают, что клиентов в первую очередь интересует накопление, а не трата миль. Как отмечает директор по развитию бизнеса в партнерском канале розничного бизнеса Альфа-банка Даниил Поколодный, конкуренция в данном сегменте банковских продуктов достаточно высока и клиенты, конечно, сравнивают предложения банков. При этом, по словам руководителя направления транзакционных продуктов Райффайзенбанка Ксении Андреевой, клиенты прежде всего смотрят на курс. Однако, по ее мнению, не менее важно, на что обменять баллы — только на билеты или в том числе на отели, железнодорожные билеты и т.д.

Реальная ценность от использования карт для путешествий — не накопленные мили, а сэкономленные средства на покупку билета после вычета расходов в виде обязательных платежей (обслуживание счета, уплата налогов и сборов при оформлении билета). При этом выгода карты будет различаться в зависимости от выбранного класса полета. Например, при тратах 70 тыс. руб. в месяц клиент Альфа-банка с картой Alfa Travel Visa Signature за год сможет накопить на пять билетов эконом-класса в Сочи, а с картой «Аэрофлот» MC World только на два. При этом за год накопленных миль по карте Travel не хватит на билет бизнес-класса, а с картой «Аэрофлот» можно оформить один билет бизнес-класса в Сочи стоимостью 40,6 тыс. руб., оплатив только топливные сборы 5,7 тыс. руб.

Трать больше — летай чаще

Результаты исследования явно показывают, что премиальные карты следует оформлять только при больших тратах по карте или остатке на счете. В этом случае практически все карты будут бесплатными в обслуживании, а накопление миль — выгодным. Однако если траты по таким картам невелики, то вы не только не сэкономите, но и понесете дополнительные расходы. Использование привилегированных карт целесообразно при высокой транзакционной активности клиентов и повышенном обороте по карте, подтверждают в ВТБ.

«У премиальных и классических карт разные условия обслуживания, поэтому важно выбрать продукт, который будет соответствовать возможностям и ожиданиям клиентов,— отмечают в банке «Русский стандарт».— Это обусловлено разной стоимостью балла/мили, разным курсом начисления и обмена на бонусные билеты и прочими вознаграждениями, а также различными возможностями использования баллов/миль, и ограничений по их использованию».

Очевидно, что если клиент мало путешествует или не путешествует совсем, то специальная карта ему не нужна, уверены в Тинькофф-банке. «В остальном все зависит от того, какой оборот по карте и как часто клиент летает. Если оборот большой, а летает клиент мало, то для него лучше подумать о выборе другой карты, не ориентированной на частые путешествия»,— поясняют в банке. Вместе с тем, там отмечают, что на практике все происходит немного иначе — «по мере роста дохода увеличивается и число полетов/поездок, поэтому "мильные" карты подходят практически для всех людей, кто самостоятельно путешествует».

Ксения Дментьева