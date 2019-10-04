Испания выделит около €300 млн на борьбу с последствиями банкротства Thomas Cook

Власти Испании подготовили ряд мер для борьбы с экономическими последствиями банкротства британского туроператора Thomas Cook. План включат 13 пунктов, на его реализацию выделят около €300 млн. Соответствующий указ испанское правительство планирует утвердить в следующую пятницу, 11 октября.
Меры поддержки представил и. о. министра промышленности, торговли и туризма испании Рейес Марото, сообщает El Pais. В числе этих мер:
Старейший британский туроператор объявил о банкротстве 23 сентября. Было отменено бронирование билетов более чем для 600 тыс. отдыхающих по всему миру. Уход компании с рынка может привести к потере трети клиентов ее российских партнеров — «Интуриста» и «Библио-Глобуса».
О причинах ликвидации туроператора — в публикации “Ъ” «Thomas Cook завершил круиз».
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