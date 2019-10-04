Испания выделит около €300 млн на борьбу с последствиями банкротства Thomas Cook

Власти Испании подготовили ряд мер для борьбы с экономическими последствиями банкротства британского туроператора Thomas Cook. План включат 13 пунктов, на его реализацию выделят около €300 млн. Соответствующий указ испанское правительство планирует утвердить в следующую пятницу, 11 октября.

Меры поддержки представил и. о. министра промышленности, торговли и туризма испании Рейес Марото, сообщает El Pais. В числе этих мер:

Стимулирование авиасообщения на фоне сокращения числа рейсов. В частности, компания AENA, занимающаяся наземным обслуживанием пассажиров и управляющая 46 испанскими аэропортами, освободит граждан от дополнительных сборов в зимний сезон. Кроме того, на 12% будут снижены тарифы на билеты с 1 января.

Выделение кредитной линии на сумму до €200 млн для решения проблем ликвидности компаний и индивидуальных предпринимателей.

Возможность отсрочить уплату взносов и некоторых налогов для компаний, которые помогают с вывозом туристов.

Восстановление туристического спроса с помощью рекламных кампаний.

Разработка государством юридической стратегии, чтобы привлечь Thomas Cook к ответственности.

Старейший британский туроператор объявил о банкротстве 23 сентября. Было отменено бронирование билетов более чем для 600 тыс. отдыхающих по всему миру. Уход компании с рынка может привести к потере трети клиентов ее российских партнеров — «Интуриста» и «Библио-Глобуса».

О причинах ликвидации туроператора — в публикации “Ъ” «Thomas Cook завершил круиз».