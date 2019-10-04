СМИ: США выступили против введения шифрования данных в мессенджерах Facebook

Генеральный прокурор США Уильям Барр хочет, чтобы социальная сеть Facebook отказалась от введения шифрования информации в принадлежащих ей службах обмена сообщениями. Открытое письмо господина Барра, также подписанное британскими и австралийскими коллегами, должно быть опубликовано сегодня, 4 октября, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на копию документа.

Как следует из письма, генпрокурор хочет, чтобы Facebook повременила с введением шифрования до тех пор, пока соцсеть не определит, как при необходимости предоставлять доступ к данным пользователей властям и следователям. «Компании не могут не задумываться о последствиях, когда на карту поставлены жизнь и безопасность наших детей, и если у господина Цукерберга действительно есть надежный план по защите более 2 млрд пользователей Facebook, пора раскрыть нам его»,— написал генпрокурор.

Письмо подписали исполняющий обязанности министра национальной безопасности США Кевин Макалинан, а также глава МВД Великобритании Прити Патель и министр внутренних дел Австралии Питер Даттон.

В Facebook выразили недовольство предложением американских властей. «Мы решительно выступаем против попыток правительства обеспечить себе запасные выходы, потому что это подорвет неприкосновенность частной жизни и безопасность людей во всем мире»,— сказал представитель соцсети.

В январе источники The New York Times сообщили, что Facebook намерена объединить WhatsApp, Instagram и Facebook Messenger. По плану главы компании Марка Цукерберга, соцсети будут иметь сквозное шифрование, которое защитит пользователей от неправомерного доступа к личным перепискам. В марте господин Цукерберг подтвердил, что Facebook планирует распространить шифрование сообщений в своих мессенджерах. Глава соцсети считает, что она должна сосредоточиться на защите пользователей, что бы те были уверены, что их личные данные, переписка и другая информация не окажутся в чужих руках, в том числе в распоряжении государств.

Напомним, власти США уже пытались получить доступ к личным данным и перепискам граждан. В частности, два года назад разгорелся конфликт между ФБР и Apple — тогда спецслужба требовала от компании помощи в разблокировке iPhone террориста. Официально Apple отказывалась помогать во взломе, а позднее и вовсе решила ввести функцию, блокирующую принудительную передачу данных.