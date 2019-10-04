Госдеп США одобрил продажу Украине противотанковых комплексов Javelin

Госдепартамент США одобрил продажу военной техники Украине, в том числе 150 противотанковых ракетных комплексов Javelin. Сумма сделки составляет $39,3 млн, сообщает Агентство по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности (DSCA), подконтрольное Пентагону. Вместе с комплексами будет поставлено оборудование к ним. Ранее сделка уже получила предварительное одобрение Конгресса США.

Противотанковый комплекс Javelin Читать далее

Вашингтон также намерен предоставить Киеву $250 млн на укрепление вооруженных сил. Эти средства будут выделены в рамках сотрудничества стран в области безопасности. Украина получит снайперские винтовки, гранатометы и противоартиллерийские радары, а также средства ночного видения и медикаменты.

В 2018 году США выделили Украине $200 млн на подготовку военнослужащих и закупку военной техники. Кроме того, Вашингтон передал Киеву 37 комплексов Javelin и 210 ракет для них общей стоимостью $210 млн.