02 октября, среда
Войти в профиль
Новости

Коротко

Новости

все новости

Конгресс и Госдеп США одобрили продажу Украине противотанковых комплексов Javelin

Конгресс и Госдеп США предварительно одобрили продажу Украине противотанковых ракетных комплексов Javelin стоимостью $39 млн, передает Bloomberg. Помощники конгрессменов рассказали, что окончательное одобрение на продажу ожидается в скором времени. Для этого требуется согласие представителей обеих партий — Республиканской и Демократической.

Помощники говорили на условиях анонимности, поскольку одобрение сделки было предварительным. В Госдепе от комментариев отказались.

Ранее сообщалось, что США намерены предоставить Украине $250 млн на укрепление вооруженных сил. Эти средства будут выделены в рамках сотрудничества стран в области безопасности.

Украина получит снайперские винтовки, гранатометы и противоартиллерийские радары, а также средства ночного видения и медикаменты.

В 2018 году США выделили Украине $200 млн на подготовку военнослужащих и закупку военной техники. Вашингтон также передал Киеву 37 комплексов Javelin и 210 ракет для них общей стоимостью $210 млн.

Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя