США выделят Украине $250 млн на военные цели

США намерены предоставить Украине $250 млн на укрепление вооруженных сил. Эти средства будут выделены в рамках сотрудничества стран в области безопасности, сообщается на сайте Пентагона.

Как отметили в ведомстве, решение американской стороны «подтверждает давние отношения» между странами. В общей сложности, начиная с 2014 года, США передадут Украине на оборонную сферу $1,5 млрд.

Выделенные средства пойдут на покупку технического оснащения для подготовки военных. Это должно повысить возможности военно-морских сил, а также сухопутных и специальных войск. Украина получит снайперские винтовки, гранатометы и противоартиллерийские радары, а также средства ночного видения и медикаменты.

Напомним, в 2018 году США выделили Украине $200 млн на подготовку военнослужащих и закупку военной техники. Вашингтон также передал Киеву 37 комплексов Javelin и 210 ракет для них общей стоимостью $210 млн.

В начале июня стало известно, что Конгресс США рассматривает законопроект «О предоставлении поддержки Украине для защиты ее независимости, суверенитета и территориальной целостности». Документ предусматривает увеличение военного финансирования и включение государства в число главных союзников Вашингтона вне НАТО.

Подробнее о планах США в отношении Украины — в материале “Ъ” «Суверенноатлантический альянс».