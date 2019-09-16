Правила хорошего отлова

Правительство РФ утвердило методические указания по обращению с животными без владельцев, которые должны стать руководством для региональных властей в этой сфере. Теперь безнадзорных зверей необходимо отлавливать так, чтобы это не привело к увечьям, травмам или их гибели. Ранее в законодательстве большинства субъектов РФ не содержалось запрета на умерщвление таких особей, что вызывало возмущение зоозащитников. Животных, не проявляющих «немотивированную агрессию», в правительстве теперь предлагают выпускать на волю после стерилизации и лечения. Как выяснил “Ъ”, представители региональных властей опасаются, что не успеют подготовить все необходимое к 1 января 2020 года.

Методические указания по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев утверждены правительством. Документ подготовлен в рамках вступившего в силу закона «Об ответственном обращении с животными», который одобрен Госдумой в конце 2018 года. Его положения вступают в силу поэтапно, полностью документ заработает в 2022 году. Ряд статей закона потребовали разработки и принятия правительственных актов (более десяти), однако до настоящего момента лишь несколько из них вступили в силу.

Как ранее сообщал “Ъ”, подготовка этого документа вызвала критику со стороны общественности и экспертов. В комитете Госдумы по экологии и охране окружающей среды жаловались на расплывчатость формулировок и отмечали, что ряд замечаний и предложений от комитета не были учтены. При доработке проекта были исключены требования, чрезмерно детализирующие процедуру. Также были учтены замечания, поступившие от регионов, по поручению вице-премьера Алексея Гордеева.

Согласно правительственному постановлению, региональным чиновникам предстоит регламентировать отлов животных без владельцев такими способами, которые не приведут к увечьям, травмам или гибели животных.

При этом должна вестись видеозапись процесса отлова. Регионам предстоит определить условия транспортировки животных без владельцев, в частности максимальное количество перевозимых зверей и предельные время и расстояние их перевозки от места отлова. Также регламентировать необходимо условия транспортировки разных видов животных и сроки их передачи в приюты с момента отлова. В самих указаниях на этот счет говорится лишь, что автотранспортные средства должны оснащаться «специальными техническими приспособлениями, обеспечивающими безопасность людей и гуманное обращение с животными», питьевой водой для зверей и аптечкой для сопровождающих. Кроме того, теперь компаниям, занимающимся отловом безнадзорных животных, необходимо отвозить их в приют, где их будут стерилизовать, чипировать и лечить. Животных, которые не проявляют «немотивированной агрессии», после всех этих процедур надо будет выпускать в прежние места обитания.

Отметим, ранее в законодательстве большинства субъектов РФ не содержалось запрета на умерщвление таких особей, что вызывало возмущение зоозащитников. После принятия закона об ответственном обращении с животными единственным способом регулирования численности бездомных животных стала схема ОСВВ (отлов—стерилизация—вакцинация—выпуск), подразумевающая содержание животных в приютах. Новые правила, обращают внимание в аппарате правительства, должны обеспечить регулирование и снижение численности животных без владельцев наиболее безопасными для них способами «исходя из необходимости сохранения жизни и здоровья таких животных».

Ранее “Ъ” сообщал, что ряд регионов просили перенести вступление в силу статьи об организации деятельности приютов для животных на более поздний срок, поскольку при формировании бюджета расходы на эти мероприятия учтены не были (см. “Ъ” от 22 июля). «Мы не можем писать правила без федеральных стандартов. Обычно дают какой-то переходный период, а в этом случае он даже не предусмотрен»,— заявил “Ъ” заместитель начальника управления ветеринарии минсельхоза Челябинской области Наталья Ершова. Беспокойство чиновников вызывает организация работы ветприемников в регионе по новым правилам. «Никто денежных средств на эти цели в бюджеты не заложил. У нас в некоторых субъектах приютов просто нет. Они располагаются на садовых участках, в частных квартирах, в сельской местности, но по факту они не узаконены. О выделении денежных средств гражданам-зоозащитникам речи, конечно, не идет»,— подчеркивает Наталья Ершова.

«Мы в нормативно-правовом плане отрегулировали, что могли,— говорит главный государственный ветеринарный инспектор Курганской области Татьяна Сандакова.— Единственная проблема — пока нет нормативки по приютам. Получается, люди, которые в этом заинтересованы, у кого есть стихийные приюты, не знают, что делать. Сделают вложения, а потом окажется, что забор не там или кухня не там». Новый закон Курганской области предусматривает, что муниципалитеты при необходимости могут за свой счет проводить отлов и содержание бродячих животных, говорит Татьяна Сандакова. «Финансирование на реализацию правил потребуется уже в других объемах. Минимум 21 день животное надо содержать в приюте, кормить его, ухаживать за ним. Сюда же входят затраты на стерилизацию, кастрацию, прививку против бешенства, лечение, гуманную транспортировку, видеофиксацию»,— уточнила госпожа Сандакова.

Анна Васильева; Карина Кальярова, Челябинск