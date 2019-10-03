Железноколесный роман

Как выяснил “Ъ”, ОАО РЖД увеличивает инвестиционную программу на ближайшие три года на 120 млрд руб., но видит все меньше источников ее финансирования. Из обновленного финансового плана железнодорожной монополии следует, что в 2020 году динамика погрузки ухудшится даже по сравнению с базовыми параметрами долгосрочной программы развития (ДПР): прирост год к году составит 1,8% против ранее заложенных 2,3%. А по итогам 2019 года он будет в десять раз ниже, чем планировалось,— 0,15% против 1,5%. По мнению аналитиков, пессимизм этого года «адекватен», а в 2020 году стоит ожидать роста даже менее 1,8%.

“Ъ” удалось ознакомиться с проектом инвестпрограммы и финплана ОАО РЖД на 2020–2022 годы, которые были направлены в Минтранс. В министерстве “Ъ” подтвердили, что проект поступил и направлен на согласование в причастные ведомства, в ОАО РЖД отказались от комментариев.

4,67 триллиона рублей составляет инвестпрограмма ОАО РЖД на 2019–2025 годы, заложенная в базовый сценарий долгосрочной программы развития

Объем инвестпрограммы монополии на 2020 год, согласно проекту, составит 806,3 млрд руб., на 2020–2022 годы — 2,422 трлн руб. Почти 40% от этой суммы, или 961,2 млрд руб., пойдет на реализацию комплексного плана модернизации инфраструктуры (13 проектов), при этом 89% программы будет профинансировано из собственных средств ОАО РЖД, остальное придется на бюджеты разных уровней и средства ФНБ.

Суммарно за три года федеральный бюджет должен внести 118,8 млрд руб., 98,4 млрд руб. поступит из московского и 3,4 млрд руб. из петербургского бюджетов; 48,3 млрд руб. обеспечат взносы ФНБ. В целом инвестпрограмма на три года выше на 120 млрд руб., чем предусмотрено в базовом сценарии ДПР ОАО РЖД, но в 2020 году — несколько меньше заложенных там 823,6 млрд руб.

В модернизацию БАМа и Транссиба за три года будет вложено 282,8 млрд руб. с достижением провозной способности 158 млн тонн в 2022 году.

На развитие подходов к портам Азово-Черноморского бассейна и Северо-Запада будет направлено 65 млрд руб. и 104,3 млрд руб. соответственно; 51,8 млрд руб. пойдут на обеспечение роста транзита контейнеров; 100 млрд руб. компания вложит в усиление железнодорожной инфраструктуры в рамках создания Северного широтного хода; 56,8 млрд руб. ОАО РЖД планирует за три года вложить в цифровизацию.

По показателям погрузки финплан несколько пессимистичнее долгосрочной программы развития (ДПР) ОАО РЖД до 2025 года. Так, погрузка в 2020 году возрастет лишь на 1,8%, до 1315,2 млн тонн против ранее запланированных и утвержденных советом директоров монополии 30 ноября 2018 года 1338,8 млн тонн. Впрочем, и прогноз по 2019 году отклоняется от параметров ДПР: в базовом сценарии было заложено 1309,2 млн тонн, а факт обещает составить 1291,6 млн тонн, таким образом, фактический рост погрузки в этом году составит не 1,55%, как было заложено в базовом сценарии ДПР, а в десять раз меньше. В 2021 году прирост погрузки должен составить 2,3% (до 1345,7 млн тонн), в 2022 году — 2,7% (до 1382,1 млн тонн). Грузооборот, напротив, корректируется в сторону небольшого увеличения — плюс 1 млрд тонно-километров в 2021 году, подрастет и пассажирооборот.

Чистая прибыль на 2020 год по финплану заметно увеличивается — до 51,3 млрд руб. против 48,6 млрд руб. в ДПР, что предполагает прирост на 90% к ожидаемым результатам 2019 года (27 млрд руб.). Однако уже в 2021 году запланировано сокращение прибыли до 28,9 млрд руб. (ранее план предусматривал получение 31,7 млрд руб.), в 2022 году последует дальнейшее незначительное падение (до 28,5 млрд руб.). EBITDA также подрастет относительно плана в 2020 году — до 484 млрд руб. против 476,4 млрд руб., или на 16,3% к 2019 году, а вот на 2021 год ожидания слегка скорректированы в отрицательную сторону — на 0,4 млрд руб., до 499 млрд руб. В 2022 году предусмотрен рост EBITDA на 11,1% к 2021 году, до 554,4 млрд руб., что меньше, чем заложено в ДПР (561,6 млрд руб.).

Поддерживать инвестпрограмму на высоком уровне необходимо, полагает глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров, в этом году выявился ряд вопросов, требующих ее увеличения. Речь идет о сдвиге финансирования по ряду проектов, в том числе по БАМу и Транссибу, необходимости увеличивать закупки локомотивов, как магистральных, так и маневровых, нагрузка на которые возрастет по мере выбывания частного парка маневровых локомотивов, поясняет эксперт.

Прогноз роста погрузки в 2019 году на уровне, близком к нулю, господин Бурмистров называет «адекватным», а ожидания роста на 1,8% в 2020 году — наоборот, «оптимистичными». Реальным они могу стать либо при заметном расширении провозной способности в восточном направлении, либо при улучшении конъюнктуры рынка и роста цен на уголь в Европе.

Наталья Скорлыгина