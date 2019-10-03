Прослушка Евгения Ройзмана появилась в жалобе

Экс-глава отдела МВД по Первоуральску (Свердловская область) Олег Грехов обратился в Генпрокуратуру и СКР с жалобой на давление со стороны сотрудников ФСБ и СУ СКР по Свердловской области. В заявлении он указал, что при задержании его били, а после под угрозами предлагали дать показания против бывшего начальника регионального управления полиции Михаила Бородина и губернатора Евгения Куйвашева. Якобы за взятку он передавал результаты прослушки телефона экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана.

Как сообщила адвокат бывшего главы первоуральского отдела полиции Олега Грехова Ольга Кезик, ее подзащитный направил генпрокурору Юрию Чайке и главе СКР Александру Бастрыкину, а также в военную прокуратуру жалобу на действия сотрудников ФСБ и СУ СКР по Свердловской области. Он обвинил их в давлении и принуждении к даче показаний против бывшего руководителя ГУ МВД по региону Михаила Бородина (в октябре 2018 года был назначен главой полиции по Воронежской области) и губернатора Евгения Куйвашева. Семь лет назад Олег Грехов якобы отправлял им телефонные разговоры главы попечительского совета «Город без наркотиков» Евгения Ройзмана (в 2013-2018 годы мэр Екатеринбурга). Тогда он курировал секретное подразделение ГУ МВД по Свердловской области — службу БСТМ (по сбору информации с помощью технических средств, в том числе и прослушкой телефонов).

По словам Олега Грехова, при его задержании один из оперативников УФСБ ударил его в грудь кулаком. Другой сотрудник управления — некий Распопов — потребовал дать показания против губернатора и экс-главы свердловской полиции, пригрозив, если тот не будет сотрудничать, то будет «сидеть долго». В следственном отделе СКР по Октябрьскому району в Екатеринбурге обвиняемому также предложили «оговорить руководителей области». В декабре 2018 года Олег Грехов обратился к начальнику второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Свердловской области Алексею Шмакову, однако он «никак не отреагировал на заявление», и неоднократно предлагал ему и его защитнику признать, что «распространение сводок ПТП Ройзмана осуществлялось по требованию руководства».

Напомним, в ноябре 2018 года Олег Грехов был задержан оперативниками УФСБ по Свердловской области. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч.5 ст.290 УК РФ). Сейчас Олегу Грехову, по решению суда, запрещено совершать определенные действия общаться со свидетелями и фигурантами дела. Как ранее рассказал источник “Ъ-Урал”, дело связано с прослушиванием телефонных разговоров Евгения Ройзмана. В 2016 году Свердловский областной суд приговорил экс-главу БСТМ ГУ МВД по Свердловской области Артема Письменного к полутора годам условного заключения за разглашение тайны (ст.283 УК РФ). По версии ФСБ, он передал распечатки телефонных переговоров Евгения Ройзмана бывшему сотруднику прокуратуры региона Алексею Карпову, который был осужден за ряд заказных убийств.

Олег Грехов не признает свою вину. По его словам, виновный в совершении данного преступления уже осужден. Евгений Ройзман в одном из интервью в мае рассказвал, что его «прослушку предоставляли организатору серии заказных убийств». «На мой взгляд, у нас это началось с губернатора. Его помощник мне рассказал, что губернатор начинает день с распечатки моей прослушки»,— отмечал он тогда.

В июне 2019 года стало известно о возбуждении нового уголовного дела в отношении Олега Грехова — якобы он в 2017 году получил взятку 900 тыс. руб. от некоего Мирасова.

В СУ СКР по Свердловской области отказались комментировать жалобу. «Если у кого-то из участников дела есть претензии, пусть пишут к нам в областное управление. Рассмотрим»,— сообщили в ведомстве. В свердловском управлении ФСБ отметили лишь, что у них отсутствуют сведения «о якобы имевших случаях» давления на фигурантов уголовных дел со стороны сотрудников ФСБ. «Мы действуем в соответствии с законодательством и соблюдением конструкционных прав граждан»,— отметили в ФСБ.

Как сообщил “Ъ-Урал” источник в силовых структурах, жалоба Олега Грехова может быть попыткой отвлечь внимание от «совершенного им действия». «С точки зрения момента он выбран политически удачно. Сменился начальник ГУ МВД по области, глава управления ФСБ. Сейчас будет в любом случае некая перезагрузка в отношениях между силовыми органами, официальными силами региона. А это красивая, кликабельная история»,— добавил он.

Мария Арабей