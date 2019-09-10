Назначен глава МВД по Свердловской области

Новым начальником ГУ МВД по Свердловской области назначен генерал-майор полиции Александр Мешков. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, сообщил глава пресс-службы свердловской полиции Валерий Горелых. По его словам, в ближайшее время в МВД пройдет официальное представление нового руководителя.

Александру Мешкову 55 лет. С 2000 года он работал в уголовном розыске Тверской области, c июня 2009 года возглавлял УМВД по Твери. С 3 ноября 2016 года занимал должность замначальника УМВД России по Смоленской области, с 2017 года работал начальником УМВД по Астраханской области. В ноябре 2018 года получил звание генерал-майора.

Место начальника свердловской полиции вакантно с октября прошлого года: прежний начальник генерал-лейтенант Михаил Бородин переведен на аналогичную должность в Воронежскую область. После его ухода врио главы ведомства назначили генерал-майора Петра Кривегина. 1 июля 2019 года его сменил начальник главного следственного управления ведомства генерал-майор Владимир Миронов.

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