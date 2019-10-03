СМИ: Apple создает беспроводные наушники с шумоподавлением

Американская корпорация Apple может разрабатывать новые AirPods с шумоподавлением, сообщает сайт 9to5Mac. О новой разработке стало известно из бета-версии iOS 13.2, которая включает в себя превью того, как они будут выглядеть. Серая иконка, найденная в бете, позволяет сделать вывод, что новые наушники от Apple будут «затычками». По данным издания, в новой версии iOS приводится рабочее название новой функции шумоподавления — focus mode.

Это уже не первый раз, когда СМИ сообщают о готовящихся наушниках с шумоподавлением от Apple. Ранее Bloomberg приводил изображения предполагаемых AipPods 3, которые также были с шумоподавлением.

Apple может представить AirPods следующего поколения позднее, в октябре, на своем мероприятии, где, по слухам, она также представит новый 16-дюймовый MacBook, новый iPad Pro и персональный трекер.

Евгений Федуненко