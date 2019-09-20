СМИ рассказали о новом отслеживающем устройстве Apple

Американская корпорация Apple разрабатывает Apple Tags — устройства отслеживания, позволяющие установить местонахождение любых своих предметов. Об этом сообщает The Verge со ссылкой на MacRumors и 9to5Mac.

Отследить вещи можно будет через специальное приложение Find My, которое в настоящий момент помогает отследить потерянную технику Apple. Сами устройства слежения будут представлять из себя круглые диски. В Apple устройство проходит под названием «B389». Новое устройства сравнивают с отслеживающими Bluetooth трекерами компании Tile.

Предполагается, что устройства будут оснащены новым чипом U1 locator, который уже есть в iPhone 11. Чип использует сверхширокополосную связь, которая может указывать владельцам iPhone правильное местоположение отсутствующего предмета с точностью до сантиметров. Как и AirPods, трекеры могут издавать звуковой сигнал, чтобы точнее отследить предмет.

Владельцев будут предупреждать, если они находятся слишком далеко от помеченного предмета, чтобы они его не забыли. Если владелец установил «режим потерянных вещей», то обладатель iPhone, у которого может находиться отсутствующий предмет, получит уведомление о его возврате законному владельцу.

Ожидалось, что устройство будет представлено на презентации Apple в сентябре, однако этого не случилось. The Verge предполагает, что анонс нового устройства может произойти на специальном мероприятии Apple в октябре одновременно с анонсом Pro iPad и MacBook Pro.

Евгений Федуненко