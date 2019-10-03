Глава Imperial Brands уходит в отставку на фоне падения продаж вейпов

Международная табачная компания Imperial Brands сообщила об уходе генерального директора Элисон Купер, которая проработала на этом посту девять лет. Как отмечается в пресс-релизе компании по этому поводу, «значительно упростила и перестроила бизнес для укрепления потенциала долгосрочного роста», «расширила присутствие компании на высоко прибыльном рынке США путем приобретения в 2014 году там активов и брендов на $7 млрд и возглавила развитие бизнеса продуктов для курения следующего поколения».

Госпожа Купер продолжит руководить компанией на то время, пока не будет найден преемник, и будет заниматься продажей некоторых активов.

Этому заявлению компании, в портфеле брендов которой Davidoff, Gauloises, JPS и другие, предшествовало снижение ею прогнозов по выручке на фоне падения продаж вейпов. Продажи вейпов и электронных сигарет резко снизились на фоне ужесточения позиции американских властей в отношении ароматизированных сигарет после выявления нескольких сотен случаев легочной болезни у курильщиков и уже более десяти случаев смерти. Акции Imperial Brands реагируют на ситуацию снижением — за последний месяц они потеряли 14% стоимости.

Подробнее о заболевании читайте в публикации “Ъ” «Смерть на вдохе».

Алена Миклашевская