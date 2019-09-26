Imperial Brands снизила прогноз по выручке из-за кризиса на рынке электронных сигарет

Imperial Brands стала первой международной табачной компанией, снизившей прогноз по годовой выручке из-за проблем на рынке электронных сигарет в США. Вместо ранее прогнозируемого роста на 4% теперь производитель сигарет Davidoff и Winston ожидает увидеть этот показатель только в районе 2%, что в самой компании считают «разочаровывающим» результатом. На фоне заявления компании ее акции на торгах в Лондоне теряют в цене около 13%.

Проблемы Imperial Brands связаны с ужесточением позиции американских властей в отношении ароматизированных электронных сигарет. Это связано с многочисленными — более 500 на данный момент — случаями развития у пользователей электронных сигарет и вейпов болезни легких, в 11 случаях приведшей к смерти заболевшего. Imperial приобрела бренд электронных сигарет Blu в 2015 году у Reynolds American, пытаясь завоевать долю на быстрорастущем американском рынке, который по итогам прошлого года оценивался Euromonitor в $5,6 млрд.

Отметим, что сегодня на фоне финансовых проблем, вызванных кризисом на американском рынке электронных сигарет, был вынужден подать в отставку гендиректор одного из крупнейших производителей устройств, компании Juul Labs.

Кирилл Сарханянц