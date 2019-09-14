Смерть на вдохе В США бьют тревогу из-за загадочного заболевания и связывают его с электронными устройствами для курения

Американские центры по контролю и профилактике заболеваний бьют тревогу: в США выявлено уже шесть случаев смерти в результате болезни легких, вызванной, как считают эксперты, курением электронных сигарет или вейпов. Специалисты призывают людей воздержаться от использования электронных устройств для курения, пока идет проверка. Власти США заявили, что полностью запретят продажу ароматизированных электронных сигарет, а президент Дональд Трамп предупредил, что он и первая леди «внимательно следят за ситуацией».

На минувшей неделе федеральное агентство Министерства здравоохранения США — центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) опубликовал данные, которые вызвали панику и негодование общественности и подтолкнули власти страны к решительным действиям. Ведомство сообщило, что ведет проверку по факту вспышки легочного заболевания, которое связывают с использованием электронных устройств для курения.

К началу сентября в 36 штатах и одной американской территории было выявлено 380 случаев загадочного заболевания.

Единственное, что объединяло всех заболевших, было использование ими электронных средств для курения. К настоящему моменту уже шестеро заболевших умерли.

Во всех случаях люди приходили к врачам с жалобами на сильный кашель, боль в грудной клетке, нехватку воздуха, усталость, рвоту. Некоторым больным в облегчении симптомов помогал кислород, кого-то приходилось подключать к дыхательному аппарату. Антибиотики в лечении не помогали. Об эффективности стероидных препаратов специалисты пока сказать не могут, так как для выяснения этого необходимо время.

Специалисты CDC подчеркивают, что пока не могут назвать причину легочного заболевания. Не установлено и конкретное электронное устройство для курения или используемое в них вещество, которые были бы связаны со всеми случаями заболевания и смерти. Кто-то из заболевших курил электронные сигареты только с никотином, кто-то только с тетрагидроканнабинолом (ТГК), кто-то и с тем, и с другим веществом. Одни покупали свое устройство у лицензированного продавца, другие с рук на улице.

По мнению экспертов, причина все же в химическом воздействии на организм.

После тщательного анализа всех возможных вариантов специалисты сосредоточились на изучении воздействия ацетата токоферола — вещества, используемого некоторыми недобросовестными производителями, особенно на черном рынке, в качестве загустителя для начинки вейпов.

Ацетат токоферола, или всем известный витамин Е, полезен, если принимать его в виде препарата по назначению врача или как средство для ухода за кожей. Но при вдыхании его маслянистых паров, что как раз и происходит при курении электронного устройства, у курящего может развиться пневмония. Кроме того, у ученых пока нет данных о последствиях длительного употребления в нагретом виде других веществ, содержащихся в электронных сигаретах, того же, например, тетрагидроканнабинола, пропиленгликоля или растительного глицерина.

Центры по контролю и профилактике заболеваний призывают потребителей воздерживаться от использования вейпов и электронных сигарет до тех пор, пока не будут выяснены все обстоятельства. И до тех пор просят внимательно следить за своим состоянием на случай, если вдруг проявятся какие-то из указанных выше симптомов.

На происходящее отреагировал президент США. Дональд Трамп, комментируя данные CDC, заявил: «У нас в стране есть проблема. Это новая проблема, и она называется вейпингом… Вейпинг за очень короткое время вырос в очень крупный бизнес. Но мы не можем позволить, чтобы наши люди заболевали, и мы не можем допустить, чтобы это так отражалось на нашей молодежи». По словам господина Трампа, первая леди Мелания Трамп тоже весьма обеспокоена происходящим, и они вместе «пристально следят за ситуацией».

Действительно, электронные устройства для курения, которые, как ожидалось, должны были стать безопасной альтернативой обычным сигаретам и помочь сократить число курильщиков, оказались в центре скандала, который грозит по своим масштабам сравняться с опиоидным кризисом в США. По данным ежегодного исследования, проводимого управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), в 2018 году резко возросло использование электронных сигарет среди молодежи по сравнению с 2017 годом — среди учащихся средней школы рост составил 48%, среди старшеклассников — 78%.

В общей сложности, отмечает FDA, более 3,6 млн юношей и девушек школьного возраста курят электронные сигареты.

Немалую роль в приобщении к курению играет использование в электронных сигаретах и вейпах привлекательных для детей ароматизаторов, например клубники, ванили и т. п.

На фоне разгорающегося скандала министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар заявил, что министерство сейчас продумывает меры для ужесточения требований к качеству ароматизированных электронных сигарет, и выведет с рынка всю подобную продукцию. По его словам, в ближайшие недели будет опубликован документ, запрещающий ее продажу, и у ритейлеров будет 30 дней на то, чтобы выполнить требование. Чтобы вывести свою продукцию на рынок, производители должны будут получать разрешение FDA, «если у них это получится», многозначительно добавил министр.

При этом у FDA были полномочия запретить продажу ароматизированных электронных сигарет еще в 2016 году, но ведомство до нынешнего кризиса ими не воспользовалось.

Таким образом, уже в ближайшие недели будет понятно, во что выльется этот новый скандал для индустрии электронной продукции для курения, объем которой, по оценкам Merrill Lynch, уже достигает $4,5 млрд, а доля на американском табачном рынке за последние четыре года выросла с 2% до 7%.

Алена Миклашевская